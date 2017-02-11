11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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İşte Devlet Bahçeli'nin en beğendiği oyuncu

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İşte Devlet Bahçeli'nin en beğendiği oyuncu
MHP Lideri Devlet Bahçeli, en beğendiği oyuncunun 'Tuba Büyüküstün' olduğunu söyledi.
İşte Devlet Bahçeli'nin en beğendiği oyuncu İşte Devlet Bahçeli'nin en beğendiği oyuncu İşte Devlet Bahçeli'nin en beğendiği oyuncu

Özel yaşamı hakkında çok az şey bilinen Devlet Bahçeli, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ'NİN EN BEĞENDİĞİ OYUNCU TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Televizyon dizilerini yakından takip ettiğini belirten Bahçeli, "En beğendiğiniz oyuncu kim?" sorusuna 'Tuba Büyüküstün' yanıtını verdi.

Cesur ve Güzel dizisinin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün

İşte Bahçeli'nin röportajından ilgili kısım..

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''CESUR VE GÜZELİ TAKİP EDİYORUM''

(Sabaha kadar kendi kendimle konuşuyorum dediniz ya... Canınız sıkıldığında ne yapıyorsunuz?

Kendi kendime tartışıyorum. TV'ler ona cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı izliyorum. 'İçeride' revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel'i de takip ediyorum. Perşembe günü olduğu için.

''TUBA BÜYÜKÜSTÜN İYİ BİR OYUNCU''

Dizilerde oyunculuğunu beğendiğiniz biri var mı?

Valla Cesur ve Güzel'deki hanımefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. İyi bir oyuncuya benziyor. Eşkıya Hükümdar Olmaz'da oradaki dört beş tane oyuncu var, başrol oynayanlar.

(TRT'de Abdülhamid ile ilgili dizi yayınlanacakmış) Torunu Sultan Hanım oynamasın da... (Gülüyor)"

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