11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı

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Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı
Hakkında FETÖ/PDY'den yakalama kararı bulunan pilot binbaşı Ali Ercan, Edirne’de annesinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı

dirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İstanbul’dan hakkında ‘FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yakalama kararı bulunan pilot binbaşı Ali Ercan’ın Edirne’de oturan annesinin yanında geldiğini tespit etti.

ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Dün gece mahkeme kararıyla Fatih Mahallesi, Barbaros Caddesi’ndeki eve baskın yapan terör ekipleri, pilot binbaşı Ali Ercan’ı yakalayıp gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ele geçirilen bir bilgisayara el konulurken binbaşı Ercan, Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Oldukça sakin tavırlarıyla dikkat çeken FETÖ/PDY şüphelisi pilot binbaşı Ali Ercan, elleri önden kelepçeli olarak sorgusu için Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

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