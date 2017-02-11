11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Türk askeri El Bab'a girdi

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Türk askeri El Bab'a girdi
Türk askerleri ve Suriyeli muhaliflerin bugün kasaba merkezine girdiği El Bab'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son haberlere göre şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Türk askeri El Bab'a girdi Türk askeri El Bab'a girdi Türk askeri El Bab'a girdi

Türk askerleri ve Suriyeli muhaliflerin bugün kasaba merkezine girdiği El Bab'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son haberlere göre El Bab'da terör örgütü DEAŞ ile şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Associated Press'in haberinde ise, "Türkiye destekli Ahrar el Şam mensuplarının El Bab'ın güneybatı mahallelerindeki ambarları ve spor kompleksini ele geçirdiği" belirtildi.

Saat 16.09 itibariyle El bab'da şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. 

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YÜZDE 60'INDA KONROL SAĞLANDI!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri, terör örgütü DEAŞ denetimindeki Suriye'nin El Bab kentinin yüzde 60'ında kontrolü ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğinin terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatarak, Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nin karşısındaki DEAŞ terör örgütü kontrolündeki Cerablus'a sınır ötesi harekat başlattı. Aynı gün Cerablus'ta kontrolü ele geçiren TSK tarafından desteklenen ÖSO güçleri, ilerleyişini sürdürerek kısa süre içerisinde Kilis'in Elbeyli İlçesi karşısında bulunan Suriye'nin Rai bölgesine ulaştı. DEAŞ'lı teröristlerle çatışarak ve kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcıları temizleyerek ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri ile ÖSO güçleri, geçen yıl 9 Aralık'ta, Rakka'nın ardından terör örgütü DEAŞ'ın ikinci merkezi kabul edilen El Bab kentine yönelik harekat başlattı.

Çok fazla tuzaklanmış patlayıcı ve sık sık bomba yüklü araçlarla yapılan saldırılar nedeniyle temkinli hareket ederek ilerleyen TSK destekli ÖSO güçleri, son bir aylık süreçte El Bab kentinin doğusundaki Bzaghah ve Kabbasin ile batısındaki Akil Tepesi ile hastane bölgesinde kontrolü sağlayarak dış mahallelerine ulaştı. Son bir haftadır yoğunlaşan çatışmaların ve saldırıların ardından ilerleyişini sürdüren Türk askerlerinin desteklediği ÖSO unsurları, bugün yüzde 60'ında kontrolünü sağladığı El Bab'ın merkezine de girdi.

TAMAMEN TEMİZLENMESİ AN MESELESİ

Özgür Suriye Ordusu'nun ana çatısını oluşturan Türkmenlerden kurulu Sultan Murat Tümeni komutanları, El Bab'ın tamamen DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmesinin an meselesi olduğunu söyledi. El Bab'ın yaklaşık 3 yıldır terör örgütü DEAŞ kontrolünde olduğunu belirten ÖSO güçleri, buranın denetiminin muhaliflere geçmesinin önemli olduğunu ifade etti. 

El Bab kentinin DEAŞ'tan temizlenmesi ile Azez-Cerablus hattının terör unsurlarından arındırılacağını kaydeden ÖSO güçleri, çok fazla tuzaklanmış patlayıcı, canlı bomba ve bomba yüklü araçlar ile yapılan saldırılar ve tünellerle kaçış yollarının kullanılması nedeniyle temkinli hareket ettiklerini, kentin tamamen denetimini sağlamalarının ise kısa sürede gerçekleşeceğini vurguladı.

172 GÜNDE 2705 DEAŞLI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

172'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen ÖSO güçleri 229 meskun mahal ve 1910 kilometre karelik alanda kontrolü ele geçirdi. 

Bugüne kadar 64 Türk askerinin şehit düştüğü harekatta, Türk savaş uçakları 1972 hedefe yönelik hava harekatı düzenledi. Karadan ve havadan ateş altına alınan DEAŞ terör örgütünün çok sayıda barınma alanı, karargah, mühimmat ve toplanma alanı ile silahlı ve bombalı araçları imha edildi. Harekatta bugüne kadar 2 bin 228'i ölü olmak üzere 2 bin 705 DEAŞ'lı teröristte etkisiz hale getirildi. Yine harekatın başladığı günden bu yana 3 bin 750 el yapımı patlayıcı ile 66 mayın da imha edildi.

REJİM DE GÜNEYDEN İLERLİYOR

11 Şubat 2017 itibarıyla yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, TSK ve ÖSO güçlerinden oluşan Fırat Kalkanı unsurları terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab'a batıdan girdi. Suriye rejim güçleri ise El Bab'ın sadece 1 km güneyinde bulunan Tadih kasabasına doğru ilerliyor. 

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