Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını tribünlerden 34.622 kişinin takip ettiği açıklandı. Bu rakam yeni stadyumun en çok izlenen maçı olarak kayıtlara geçti.
12 Şubat 2017 Pazar15 C.Evvel 1438
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Timsah Arena'da rekor geldi!
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