Advocaat: Şampiyonluk mümkün değil

Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından Dick Advocaat, flaş röportajda yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi.

İşte Dick Advocaat'ın maçın ardından açıklamaları:

"Buradan mağlubiyetle ayrılmnıyoruz ama beraberliği kendi ellerimzile verdik. 11'e 11 oynarken bile çok daha iyiydik. Yeterince pozisyon ürettik. Bir penaltı kararıyla skor eşitlendi. Penaltı yanlıştı, değildi. Böyle berabere kaldık. Rakibimizin pozisyonu bile yoktu. Kuralı kimse bilmiyor sanırım. Eli vücudundaysa bir oyuncu ne yapabilir. Hakem, bu kararı vermek için fırsat bekliyordu. Bu penaltı kararı beni üzdü."

"KENDİ OYUNCULARIMA KIZGINIM!"

"Sebebi bizim oyuncularımız farklı türde bir oyun oynamaya başlaadılar. Pas oyunu yerine topu alıp koşmaya, yürümeye, farklı hareketler yapmaya başladılar. Ağır kaldılar, yanlış yaptılar. Boş oyuncuyu bulmak yerine yanlış yaptılar. Kendi oyuncularıma kızgınım."

"ŞAMPİYONLUK HEDEFİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Puan anlamında her şey hala mümkün. Bizim bu akşam maçı nasıl ellerimizle verdiğimize, penaltı kararına bakarsak şampiyonluk hedefi mümkün değil tabii ki."