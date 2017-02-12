Advocaat ne diyecek? F.Bahçe'ye iki şok birden!

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Bursaspor deplasmanında 22. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Jeremain Lens, rakibi Boban Jovic ile tartışma yaşadı ve hakem Halil Umut Meler tarafından her iki oyuncu da sarı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında ise Alper Potuk, zaman geçirmeye yönelik hareketlerinden dolayı sarı kart gördü. Bu maç öncesi 3 sarı kart ile sınırda bulunan Jeremain Lens ile Alper Potuk, böylece cezalı duruma düştüler.

Kasımpaşa maçında oynayamayacaklar

Her iki futbolcu da, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.