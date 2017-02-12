Susic ilk maçında farka koştu!

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Safet Susic'in yeni takımı Alanyaspor ile Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan karşılaşmada Alanyaspor, 3-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Junior Fernandes, 45'te Vagner Love ile 49'da Emre Akbaba kaydetti.

Süper Lig'de 5 haftadır galibiyete hasret kalan Alanyaspor, yeni hocasıyla ilk maçında 3 puanı koparmasını bildi. Rakibine oranla daha istekli görünen ve önemli pozisyonlar yakalayan Alanyaspor son bölümde de baskılı oynamasına rağmen başka gol bulamadı ve tabelayı ilan etti.

Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 21 yaparak küme düşme hattından bir nebze de olsa uzaklaşmış oldu. Gençlerbirliği ise bu sezon ligdeki 6. yenilgisini alarak 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Konyaspor'u konuk edecek.