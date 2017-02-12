12 Şubat 2017 Pazar15 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:29Güneş 07:56Öğle 13:25İkindi 16:14Akşam 18:42Yatsı 20:02
    • 13°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -14°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,799 0.65
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

Susic ilk maçında farka koştu!

»
Susic ilk maçında farka koştu!
Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Susic ilk maçında farka koştu! Susic ilk maçında farka koştu! Susic ilk maçında farka koştu!

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Safet Susic'in yeni takımı Alanyaspor ile Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan karşılaşmada Alanyaspor, 3-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Junior Fernandes, 45'te Vagner Love ile 49'da Emre Akbaba kaydetti.

Süper Lig'de 5 haftadır galibiyete hasret kalan Alanyaspor, yeni hocasıyla ilk maçında 3 puanı koparmasını bildi. Rakibine oranla daha istekli görünen ve önemli pozisyonlar yakalayan Alanyaspor son bölümde de baskılı oynamasına rağmen başka gol bulamadı ve tabelayı ilan etti.

Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 21 yaparak küme düşme hattından bir nebze de olsa uzaklaşmış oldu. Gençlerbirliği ise bu sezon ligdeki 6. yenilgisini alarak 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe sonunu getiremedi!Fenerbahçe sonunu getiremedi!Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Susic ilk maçında farka koştu!Susic ilk maçında farka koştu!Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Tosic'e bir ceza daha! AçıklandıTosic'e bir ceza daha! AçıklandıOlaylı Fenerbahçe maçı sonrası 4 maç ceza alan Dusca Tosic'e bir şok da siyah beyazlı kulüpten geldi.
Cavcav'sız "Gençler"in yüzü gülmüyorCavcav'sız "Gençler"in yüzü gülmüyorSpor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, duayen başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı 4 maçta da galibiyet alamadı.
'Bu oyuna kötü demek kötüye haksızlık olur!''Bu oyuna kötü demek kötüye haksızlık olur!'Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında konuştu.
Advocaat ne diyecek? F.Bahçe'ye iki şok birden!Advocaat ne diyecek? F.Bahçe'ye iki şok birden!Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens ile Alper Potuk, Bursaspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştüler.
  • Barcelona'dan gol şov! Ezip geçtiler12 Şubat 2017 Pazar 01:28
  • Advocaat: Şampiyonluk mümkün değil12 Şubat 2017 Pazar 01:28
  • 'Şaka gibi! Utanç verici...'12 Şubat 2017 Pazar 01:27
  • Timsah Arena'da rekor geldi!12 Şubat 2017 Pazar 01:26
  • Derbi cezaları sonrası F.Bahçe'de 'çekilme' kararı11 Şubat 2017 Cumartesi 09:59
  • Galatasaray'da FETÖ operasyonu! Tam 15 isim...11 Şubat 2017 Cumartesi 09:35
  • Beşiktaş otobüsüne saldırı!11 Şubat 2017 Cumartesi 08:01
  • İşte Şenol Güneş'in cezası11 Şubat 2017 Cumartesi 07:55
  • Fener'den sonra bir darbe de Karabük'ten!11 Şubat 2017 Cumartesi 02:41
  • Bakan açıkladı! "En ağır şekilde hesap verecekler"10 Şubat 2017 Cuma 20:00
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri