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Fenerbahçe sonunu getiremedi!

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Fenerbahçe sonunu getiremedi!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe sonunu getiremedi! Fenerbahçe sonunu getiremedi! Fenerbahçe sonunu getiremedi!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Timsah Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 22. dakikada penaltıdan Moussa Sow attı. Bursaspor, 88. dakikada Pablo Martin Batalla'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Bursaspor'da Boban Jovic, 43. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de Jeremain Lens ve Alper Potuk, Bursaaspor'da Aziz Behich gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler.

Fenerbahçe, puanını 36 yaparken, Bursaspor 28 puana çıktı. Fenerbahçe, gelecek hafta Kasımpaşa'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Bursaspor ise Kayserispor'a konuk olacak.

BURSASPOR 1-1 FENERBAHÇE

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx
Bursaspor: Harun Tekin xxx, Boban Jovic x, Tomas Sivok xx, Ertuğrul Ersoy xx, Aziz Behich xxx, Yonathan Del Valle x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46 xx), Ricardo Faty xx, Merter Yüce x (Şamil Çinaz dk. 27 xx), Pablo Batalla xxx, Bogdan Stancu xx, Deniz Yılmaz x (Sercan Yıldırım dk. 77 xx)
Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Cristobal Jorquera, Onur Atasayar
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener Özbayraklı xx, Simon Kjaer xx, Martin Skrtel xxx, İsmail Köybaşı xx, Jeremain Lens xxx, Mehmet Topal xxx, Josef De Souza xx, Alper Potuk xxx (Ozan Tufan dk. 86 xx), Aatif Chahechouhe x (Volkan Şen dk. 82 xx), Moussa Sow xxx
Yedekler: Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Jose Fernandao, Roman Neustaedter, Miroslav Stoch
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Pablo Batalla (dk. 88 pen.) (Bursaspor), Moussa Sow (dk. 22 pen.) (Fenerbahçe)
Kırmızı Kart: Boban Jovic (dk. 43) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Ricardo Faty, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Harun Tekin (Bursaspor), Jeremain Lens, Alper Potuk (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Lens’in soldan ceza sahası içerisine çevirdiği topta karşılaşmanın hakemi Sivok’un eline çarptığı iddiasıyla penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sow, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

26. dakikada Batalla’nın kullandığı serbest vuruşta top direğin hemen yanından auta çıktı.

41. dakikada Chahechouhe'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topu Bursaspor defansı son anda kornere gönderdi.

43. dakikada Jovic ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

45. dakikada İsmail'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Harun'da kaldı.

İKİNCİ YARI

51. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Lens’in vuruşunda top Harun’da kaldı.

56. dakikada Batalla ve Şamil’den sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kalan Alper’in şutunu Harun kornere çeldi.

80. dakikada Ertuğrul’un sağ kanattan içeriye girip çevirdiği topu kaleci Volkan son anda tokatladı.

87. dakikada Kjaer'in ceza sahası içerisinde elle oynadığı iddiasıyla müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

88. dakikada penaltıyı kullanan Batalla topu ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. 1-1

90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Sow'un şutunda defansa çarpan top Harun'da kaldı.

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