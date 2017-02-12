12 Şubat 2017 Pazar15 C.Evvel 1438
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Almanya cumhurbaşkanını seçiyor

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Almanya cumhurbaşkanını seçiyor
Almanya’da Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung), yarın Almanya’nın 12. cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek.
Almanya cumhurbaşkanını seçiyor Almanya cumhurbaşkanını seçiyor Almanya cumhurbaşkanını seçiyor

Almanya’da Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung), yarın Almanya’nın 12. cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un 5 yıllık görev süresini tamamlaması ve yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından ülkenin 12. cumhurbaşkanı seçilecek.

Almanya’nın yeni cumhurbaşkanını seçecek Federal Seçiciler Kurulu, Federal Meclis üyeleri ile eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.

Böylelikle 630 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerden gönderilen delegelerle birlikte bin 260 Federal Seçiciler Kurulu üyesi pazar günü yerel saatle 14.00’te Almanya’nın 12. cumhurbaşkanını seçecek.

Gauck’un yeniden aday olmayacağının açıklamasının ardından siyasi partiler bu görev için adaylar belirledi.

Steinmeier en güçlü aday

Hükümette yer alan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski Dışişleri Bakanı Dr. Frank-Walter Steinmeier’i aday gösterdi.

Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisinin kendi adaylarını çıkarmayarak iktidar ortaklarının adayı olan Steinmeier’e destek vermeleri bekleniyor.

Federal Konseyde hükümet kanadının delege ve milletvekili sayısının fazla olmasından dolayı Steinmeier’in ilk turda cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Seçicileri Kurulunda, CDU/CSU’nun 539, SPD’nin 384, Yeşiller Partisinin 147, Sol Partinin 95, FDP’nin 36, AfD’nin 35, Korsanlar Partisinin 11, Hür Seçmenlerin 10 üyesi bulunurken, Brandenburg Birliği (BVB) ve Südschleswig Seçmenler Birliği de 1’er delegeyle temsil ediliyor.

CDU’dan geçen ay istifa eden milletvekili Erika Steinbach da bağımsız milletvekili olarak kurulda yer alacak.

İlk iki turda salt çoğunluk aranacak

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk iki turda salt çoğunluğu alması gerekiyor. Adaylardan birinin ilk iki turda salt çoğunluğa ulaşamaması durumunda üçüncü tura geçilecek ve bu turda en fazla oy alan aday cumhurbaşkanı olacak.

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