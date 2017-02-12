12 Şubat 2017 Pazar15 C.Evvel 1438
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Askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

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Askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı
Van’ın Başkale İlçesi'nde askeri araç kaza yaptı. Kazada 2 asker hafif yaralandı.
Askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı Askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı Askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Hakkari yönünden Van’a giden askeri konvoyun içerisinde bulunan 'Kirpi' adlı zırhlı askeri araç Başkale İlçesi Çamlık Mevkii'nde kaza yaptı. Kazada iki asker hafif şekilde yaralanırken, yaralı askerler Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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