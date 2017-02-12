MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli referandum süreci hakkında yaptığı açıklamada "Sürecin gerginliğini artıran söylemlerden kaçınmak lazım. Tedavisi güç olaylara neden olabilir" dedi.
12 Şubat 2017 Pazar15 C.Evvel 1438
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Bahçeli'den referandum çağrısı
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