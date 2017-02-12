MHP'nin referandumda kullanacağı slogan belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, referandum sloganlarının; "Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" olduğunu açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandum öncesi Konya'da yaptıkları toplantıda referandum öncesi kullancakları slogan da belli oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda süreçle ilgili değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

"YEMİNİMİZ VAR VAZGEÇİLMEZ"

Karakaya, partisinin yeni anayasa teklifinin referanduma götürülmesinde katkı verdiğini anımsatarak, şöyle konuştu: "MHP sahada 'Evet' kampanyasını yürütecek. Öncelikle kendi teşkilatlarından başlayacak ve süreç içinde vatandaşa, kamuoyuna açılarak çalışmalarını devam ettirecek. Sloganımız belli oldu: 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez'. Vatan, millet, bayrak ve Türklüğün bekası için 'Evet' diyoruz. Bu söylemle vatandaşın karşısına çıktığımızda bunu daha anlaşılır hale getirerek teşkilatlarımızla çalışma yapacağız. Eğiticilerin eğitimini yapacağız. Teşkilatlarımız sahaya inecek."

"DEVLET İÇİN EVET"

Bahçeli, Dedeman Otel'deki partililerde sohbetinde, referandum sürecinde partinin yol haritasını anlatırken, çıkardığı bir kağıda kendi eliyle farklı bir slogan daha çıkardı.

Bahçeli çizdiği notta, adından "d" ve "l" harflerini çıkartarak "Devlet için evet" sloganını yazdı.



