El Bab’ın yüzde 60’ı kontrol altına alındı

TSK’nın desteklediği ÖSO, El Bab’ın merkezine girdi. ÖSO’nun El Bab’ın yüzde 60’ında kontrol sağladığı öğrenildi.

Son bir haftadır yoğunlaşan çatışmaların ve saldırıların ardından ilerleyişini sürdüren Türk askerlerinin desteklediği ÖSO unsurları, dün yüzde 60’ında kontrolünü sağladığı El Bab’ın merkezine de girdi.



TAMAMEN TEMİZLENMESİ AN MESELESİ



Özgür Suriye Ordusu’nun ana çatısını oluşturan Türkmenlerden kurulu Sultan Murat Tümeni komutanları, El Bab’ın tamamen DAEŞ’li teröristlerden temizlenmesinin an meselesi olduğunu söyledi. El Bab’ın yaklaşık 3 yıldır terör örgütü DEAŞ kontrolünde olduğunu belirten ÖSO güçleri, buranın denetiminin muhaliflere geçmesinin önemli olduğunu ifade etti. El Bab kentinin DAEŞ’ten temizlenmesi ile Azez-Cerablus hattının terör unsurlarından arındırılacağını kaydeden ÖSO güçleri, çok fazla tuzaklanmış patlayıcı, canlı bomba ve bomba yüklü araçlar ile yapılan saldırılar ve tünellerle kaçış yollarının kullanılması nedeniyle temkinli hareket ettiklerini, kentin tamamen denetimini sağlamalarının ise kısa sürede gerçekleşeceğini vurguladı.

2 BİN 705 DAEŞ’Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye’nin kuzeyini terör örgütleri DAEŞ ve PYD’den temizlemek için 24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtında, dün 172. gün geride kaldı. TSK’dan yapılan bilgilendirmeye göre harekât kapsamında, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 229 meskun mahal ve bin 910 kilometrekare alan kontrol altına alındı. 9 Aralık tarihinde başlayan El Bab harekâtında batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. DAEŞ için önemli bir “lojistik destek aktarım merkezi” durumunda olan Bzaghah’ın alınmasıyla teröristlerin ikmal kaynağının önemli bir ayağı kesildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nca düzenlenen hava taarruzlarıyla son bir haftada terör örgütü DAEŞ mensubu 223, PKK/PYD mensubu 5 terörist olmak üzere 228 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı’nın başlangıcından bugüne 2 bin 705 DAEŞ mensubu, 344 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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