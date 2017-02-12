12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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AB Bakanı Çelik France 24'e konuştu

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Paris'teki temasları sırasında Fransız basınına röportajlar verdi.
AB Bakanı Çelik France 24'e konuştu
AB Bakanı Çelik France 24'e konuştu AB Bakanı Çelik France 24'e konuştu AB Bakanı Çelik France 24'e konuştu

Çelik, Le Monde gazetesi ve France 24 televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.

'ERDOĞANA FOBİ VAR'

Çelik, Le Monde gazetesinde verdiği röportajda, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine ilişkin bir soruyu yanıtlarken "Birlikte çalışmak için özellikle de kritik konulara ilişkin fasılları açmak gerekiyor. Avrupalı diplomatlar, Türkiye’deki Anayasa değişikliği reformunun içeriğini bilmeden konuşuyorlar. Avrupa’da uzun zamandır yabancı düşmanlığına ve İslamofobiye dayalı bir çeşit Erdoğanofobi var." dedi.

Anayasa değişikliğindeki Cumhurbaşkanı yetkileri hakkında eleştirilere ilişkin bir soru üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Aslında Cumhurbaşkanı yetkilerini arttırmaktan ziyade bu reformla bazılarını bırakacak. Ayrıca cumhurbaşkanı eylemlerinden dolayı yargılanabilecek. Türk halkı bu reformu geniş bir şekilde destekleyecektir çünkü 15 Temmuz’daki darbe girişimi mevcut siyasi sistemin zayıflıklarını ortaya çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise halkla beraber tanklara karşı."

"Türkiye'nin Rusya'yla iyi ilişkiler geliştirmesi Avrupa barışına katkı sağlar"

Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerinin normalleşmesi sonrası NATO'daki konumuna ilişkin bir soruya yanıt veren Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"NATO’nun güvenilir bir üyesi olmanın ötesinde, NATO’nun en güçlü ordularından birine sahibiz. Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden biriyiz ve OECD ülkesiyiz. Ayrıca Rusya’yla yakın ilişkiler gerçekleştirmemiz son derece doğal ve tarih boyunca biz Rusya’yla komşuyduk. Türkiye’nin hangi örgütlere üye olduğu belli. Türkiye’nin Rusya’yla iyi ilişkiler geliştirmesi, Avrupa barışına ve diyaloğuna da katkı sağlar."

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