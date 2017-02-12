CHP iki milyon seçmenin peşinde

Referandum yol haritasının anlatıldığı talimatnamede ‘MHP’den kopan 2 milyon seçmene nasıl hayır dedirtiriz’in analizi yer aldı.

Referandum stratejisini belirleyen CHP, MHP’nin 1 Kasım seçimlerinde 7 Haziran’a göre 2 milyon oy kaybetmesini mercek altına aldı. İki seçim arasındaki fark, sandıklar düzeyinde karşılaştırmalı olarak il ve ilçe başkanlarına iletildi. Bu 2 milyonluk kopuşun Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye duyulan tepkiden kaynaklanıp kaynaklanmadığı irdelendi. Yine AK Parti’nin 1 Kasım’da yüzde 90’ın üzerinde oy aldığı sandıklar tespit edilerek, neler yapılması gerektiği ilgili teşkilat birimleriyle paylaşıldı.

CHP Genel Merkezi ayrıca, parti örgütlerinin referandum kampanyasında nasıl hareket edeceğine ilişkin 8 maddelik bir talimatname hazırladı.



CHP örgütlerine verilen o talimatlar şöyle:

* Bu referandum kazanılacaktır, bu kararlılığımız açıkça gösterilmeli.

* Partili seçemene yönelik kampanya yapmayın. Kampanyayı parti örgütü ile birlikte yapın.

* Özellikle merkez sağ, milliyetçi, liberal, mütedeyyin, dini hassasiyetleri olan vatandaşlara hitap edin. MHP ve AKP’li tüm siyasetçilere Türkiye’nin gidişi hakkındaki endişelerinizi samimi olarak anlatın ve sorumluluklarını hatırlatın.

* Sandığa gitmeyen seçmenleri tespit edip, partilere değil demokrasiye sahip çıkmasını isteyin.

* Vatandaşlarla bire bir görüşün, özellikle kanaat önderleriyle samimi temas kurun.

* Milliyetçi muhafazakar kesime, ‘başkanlık rejiminin bölünme getireceğini’ bire bir anlatın.

* Referandumun genel seçim olmadığı ve partilerin oylanmadığını vurgulayın. Rejim değişikliği yapıldığını ısrarla belirtin. “Cumhuriyet değiştirmiyoruz, yapılan rejim değil sistem değişikliğidir” dendiğinde, “İran’da da, Libya’da da, Mısır’da da, Suriye’de de cumhuriyet var. Bu ülkelerde parlamenter demokratik rejim yok. Ama yapılan değişiklikle Türkiye’ye Suriye’deki rejim getirilmek isteniyor” deyin.

* Demokrasi ve özgürlük vurgusu yapın. Demokratik düzenden tamamen kopacağımızı ifade edin. Zorbalık ve keyfi bir düzen geleceğini, bu düzende kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmayacağını anlatın.

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