12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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'Erdoğan'ın ve dedemin düşmanları aynı'

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Sultan 2. Abdülhamid’in torunlarından Nilhan Osmanoğlu, " Cumhurbaşkanımızın ve Sultan Abdülhamid Han'ın düşmanlarını birbirine çok benzetiyorum." dedi.
'Erdoğan'ın ve dedemin düşmanları aynı'
'Erdoğan'ın ve dedemin düşmanları aynı' 'Erdoğan'ın ve dedemin düşmanları aynı' 'Erdoğan'ın ve dedemin düşmanları aynı'

Referandumda “Evet” diyeceğini açıklayan ve parlamenter sistemi eleştiren Sultan 2. Abdülhamid’in torunlarından Nilhan Osmanoğlu, hakkında ortaya atılan iddialar ve eleştirilerle ilgili  Sabah Gazetesi'ne konuştu

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM

Osmanoğlu, yaptığı parlementer sistem eleştirisi sonrası hakkında başlatılan linç kampanyasına ilişkin,  "Bakın şu an iktidarı vurdukları tek silah bu. Beni kullanıyorlar. Saltanat geri gelecek. Bunu da bizi silah olarak kullanarak yapıyorlar. İnsanları bir kaosa sürüklemek istiyorlar. Küfürler ediyorlar, bana ait olmayan resimler ortaya çıkarıyorlar. Ölüm tehditleri alıyorum. Yaşamadığım şey kalmadı 10 günde. Bu kadarını tahmin edemezdim. Üç buçuk sene önceki bir videoyu bugün konuşmuşum gibi yayınlayacaklarını tahmin edemezdim. Bana ait olmayan bir kadının fotoğrafının altına benim olduğumu yazacaklarını tahmin edemezdim." dedi.

Osmanoğlu szölerine şöyle devam etti;

ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİM

"Söylenenleri, yazılanları umursamıyorum. Çok hassas noktalarla oynanıyor.. Evet ya da hayır diyeceksen hür iradenle, anayasayı açıp okuyarak, anlayarak kararını vermelisin. Hayır diyene de saygılıyım. Duruşumdan asla taviz vermeyeceğim, Boşuna yorulmamasınlar. Kaostan beslenenlerin ekmeğine yağ sürmeyeceğim.

DEDEMLE ERDOĞAN'IN DÜŞMANLARI AYNI

15 Temmuz'da gençler çok önemli bir sınav verdiler. Niye seçilmesinler? Genç bir nüfusumuz var. Cumhurbaşkanımızın ve Sultan Abdülhamid Han'ın düşmanlarını birbirine çok benzetiyorum. O dönemde atılan başlıklarla, şimdi atılanlar bile aynı. Bu nasıl bir akıldır ki, hiç yaşlanmıyor. Belli ki içerden değil. Bu oyunların analizini iyi yapmak lazım. Cumhurbaşkanı'nı bu yalnızlığa bırakmamak için evet diyorum. Aslında devletimin bekası için ve devlet ebed müdded için evet diyorum. "

SABAH

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