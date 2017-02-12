12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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TSK'dan operasyon: 43 terörist öldürüldü

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Fırat Kalkanı'nda 33 DAEŞ hedefine hava harekatı düzenlendi. 43 DAEŞ'li terörist öldürüldü.
TSK'dan operasyon: 43 terörist öldürüldü
TSK'dan operasyon: 43 terörist öldürüldü TSK'dan operasyon: 43 terörist öldürüldü TSK'dan operasyon: 43 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı'nda 33 DAEŞ hedefine hava harekatı düzenlendi. 43 DAEŞ'li terörist öldürüldü.

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