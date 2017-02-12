Fırat Kalkanı'nda 33 DAEŞ hedefine hava harekatı düzenlendi. 43 DAEŞ'li terörist öldürüldü.
12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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TSK'dan operasyon: 43 terörist öldürüldü
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TSK'dan operasyon: 43 terörist öldürüldüFırat Kalkanı'nda 33 DAEŞ hedefine hava harekatı düzenlendi. 43 DAEŞ'li terörist öldürüldü.
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