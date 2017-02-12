12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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Milyonları ilgilendiren gelişme! İndirim geliyor

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Genel sağlık sigortası ile ilgili meclise sunulan yeni taslağa göre prim ücretine indirim gelirken, daha önce gelir testi yaptırmayanlara ceza işlemi uygulanmayacak.
Milyonları ilgilendiren gelişme! İndirim geliyor
Milyonları ilgilendiren gelişme! İndirim geliyor Milyonları ilgilendiren gelişme! İndirim geliyor Milyonları ilgilendiren gelişme! İndirim geliyor

Meclise sunulan yeni taslak, genel sağlık sigortasında düzenleme içeriyor. Düzenleme, daha önce gelir testi yaptırmayanları 'af' niteliğinde.

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısına göre, 2012’den bu yana Türkiye’de yaşayan herkesin genel sağlık sigortalısı olması sonrası prim ödeme zorunluluğu doğdu. Çalışmayan, hiçbir geliri olmayan ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerden olmayanların gelir testi yaptırması gerekiyor. Gelir testi sonucuna göre yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3’te 1’inden düşük olan kişilerin primlerini devlet ödüyor. Ancak kişi gelir testi yaptırmaz ise her ay adına prim borcu birikiyor. 

GELİR TESTİ KRİTERLERİ

Gelir testi yapılırken gelir testine giren kişinin yaşadığı hanedeki eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı dikkate alınır. Dolayısıyla, gelir testine giren kişinin sadece kendi geliri değil, yaşadığı hanede belirttiğimiz kişilerin gelirlerinin toplamı dikkate alınarak geliri belirlenir. Bulunan gelir hane içerisinde yaşayan kişi sayısına bölünür ve hanede kişi başına düşen gelir tespit edilir.

YENİ TASARI

Gelir testine hiç girmeyenler için af olarak adlandırılabilecek bir düzenleme var. Tasarı bu haliyle yürürlüğe girerse hiç teste girmeyenler 12 ay içinde bu testi yaptırarak yeni prim tutarını belirleyecek. Geliri asgari ücretin üçte birinden düşük olan ve gelir testine girmediği için borç biriken bir kişi gelir testine girerek borcunu sildirebilecek. Böylece, bir aftan değil, borç sildirme imkanından bahsetmek mümkün. Diğer yandan, bu durumdaki kişilerin borçlarının gecikme zamları ve cezaları da silinecek.

PRİM SABİTLENEBİLİR

Tasarısında primin herkes için sabitlenmesi durumu var. Dolayısıyla, gelir testine gerek kalmaksızın ve gelir seviyesine bağlı olmaksızın sigortalı olarak çalışmayan, emekli olmayan ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmayan kişilerin prim miktarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 3’ü olarak belirlenecek.

PRİM ÜCRETİ

Kanun tasarısı sonrası cebinden prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanacak kişiler için prim 53 TL’ye düşecek. Bu sayede, bugün için en düşük prim miktarı olan 71 TL’nin bile altında bir prim söz konusu olacak. Gelir testi yapılmaksızın herkes adına tek bir prim belirlenmesi ile prim miktarında teklik ve sistemde netlik sağlanmış olacak. Böylece, sistemin karmaşası ortadan kalkacak ve gelir testi yaptırma zorunluluğu sona erecek.

ESKİ BORÇLARA OTOMATİK İNDİRİM

Genel sağlık sigortası priminin azaltılması prim borcu olanlara da yarayacak. Yürürlüğe girdikten sonra genel sağlık sigortası prim borcu olan kişilerin borçları da güncellenecek. İlgili aydaki prim borçları 53 TL’nin üzerinde ise bu borçlar 53 TL olarak güncellenecek. Dolayısıyla, geçmiş dönemden borcu olan ancak ödeyemeyen kişiler de prim miktarının azaltılmasından faydalanmış olacak. Güncellenen borçların 12 ayda ödenmesi imkanı sağlanacak. Ayrıca borçların gecikme zammı ve cezaları da silinecek.

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