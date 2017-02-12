12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:29Güneş 07:56Öğle 13:25İkindi 16:14Akşam 18:42Yatsı 20:02
    • 15°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,799 0.65
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

Bu timsah görenleri şaşkına çevirdi!

»
Bu timsah görenleri şaşkına çevirdi!
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde görülen ve sıradışı rengiyle dikkat çeken bir timsah, sosyal medya kullanıcıları ve haber siteleri tarafından binlerce kez paylaşıldı.
Bu timsah görenleri şaşkına çevirdi! Bu timsah görenleri şaşkına çevirdi! Bu timsah görenleri şaşkına çevirdi!

Timsahın neden bu renkte olduğuna dair uzmanlar çeşitli ihtimalleri sıraladı. Michigan'daki timsah barınağından Peter Crhitchlow, bu mevsimlerde timsahların kış uykusu benzeri bir süreç yaşadığını ve toprak kazmaya çok vakit ayırdığını söyledi.

Chritchlow'a göre timsah çok fazla çamur ve demir oksitle temas ettiği için bu renge boyanmış olabilir. Sürüngen uzmanı Josh Zalabak, timsahın kimyasallarla kirlenmiş sular dolayısıyla boyanmış olabileceğini söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bu timsah görenleri şaşkına çevirdi!Bu timsah görenleri şaşkına çevirdi!ABD'nin Güney Carolina eyaletinde görülen ve sıradışı rengiyle dikkat çeken bir timsah, sosyal medya kullanıcıları ve haber siteleri tarafından binlerce kez paylaşıldı.
O ülkeye tam destek: Yüzde 100 arkasındayız!O ülkeye tam destek: Yüzde 100 arkasındayız!ABD Başkanı Trump, balistik füze denemesi yaptığı belirtilen Kuzey Kore'ye karşı Japonya'nın "yüzde 100 arkasında" olduklarını belirtti
Almanya cumhurbaşkanını seçiyorAlmanya cumhurbaşkanını seçiyorAlmanya’da Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung), yarın Almanya’nın 12. cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek.
Seçim yaklaştıkça Merkel'in mülteci kararı değiştiSeçim yaklaştıkça Merkel'in mülteci kararı değiştiAlmanya Başbakanı Angela Merkel mülteci olma başvuruları reddedilen göçmenleri daha hızlı bir şekilde sınır dışı etmeyi planlıyor.
Trump'ın cevabı sert oldu! Dikkat etse iyi olurTrump'ın cevabı sert oldu! Dikkat etse iyi olurABD Başkanı Donald Trump, 'İranlıları tehdit edenler bundan pişman olur' diyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ya tehditle cevap verdi: "Dikkatli olsa iyi olur."
Japon liderle görüşen Trump'tan şok hareket!Japon liderle görüşen Trump'tan şok hareket!ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısı sırasında ilginç bir olay yaşandı.
  • İngilizlerden Rusya ele geçirmeye çalıştı iddiası11 Şubat 2017 Cumartesi 10:11
  • Trump'ın Türk danışmanından önemli açıklamalar11 Şubat 2017 Cumartesi 08:50
  • El-Kaide'nin üst düzey sorumlusu öldürüldü11 Şubat 2017 Cumartesi 08:05
  • İngiltere hakkında şok iddia: Hiçbiri çalışmıyor!11 Şubat 2017 Cumartesi 08:02
  • Trump AB'ye söz verdi11 Şubat 2017 Cumartesi 02:31
  • İngiltere hakkında şok iddia11 Şubat 2017 Cumartesi 02:27
  • Trump'tan flaş Kudüs açıklaması10 Şubat 2017 Cuma 19:00
  • Güney Afrika parlamentosunda yumruklar konuştu10 Şubat 2017 Cuma 14:01
  • Eski devlet başkanına tutuklama kararı10 Şubat 2017 Cuma 14:00
  • Yunan yetkiliden Türkiye açıklaması10 Şubat 2017 Cuma 13:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri