Timsahın neden bu renkte olduğuna dair uzmanlar çeşitli ihtimalleri sıraladı. Michigan'daki timsah barınağından Peter Crhitchlow, bu mevsimlerde timsahların kış uykusu benzeri bir süreç yaşadığını ve toprak kazmaya çok vakit ayırdığını söyledi.
Chritchlow'a göre timsah çok fazla çamur ve demir oksitle temas ettiği için bu renge boyanmış olabilir. Sürüngen uzmanı Josh Zalabak, timsahın kimyasallarla kirlenmiş sular dolayısıyla boyanmış olabileceğini söyledi.
12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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Bu timsah görenleri şaşkına çevirdi!
Timsahın neden bu renkte olduğuna dair uzmanlar çeşitli ihtimalleri sıraladı. Michigan'daki timsah barınağından Peter Crhitchlow, bu mevsimlerde timsahların kış uykusu benzeri bir süreç yaşadığını ve toprak kazmaya çok vakit ayırdığını söyledi.
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