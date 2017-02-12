Dünya bu Türk kızını konuşuyor!

Talya, BM Genel Kurulu'nda konuşan en genç Türk oldu. BM yetkilileri, BM'ye üye ülkelerin diplomatları, bilim insanları, özel ve kamu sektörü temsilcilerinin katıldığı panelde, Özdemir'in 'Bilimde Kızlar İçin Kızlar' konuşması yoğun alkış aldı.

Talya konuşmasında, “Ülkem Türkiye ile gurur duyuyorum. Türkiye, doktor, mühendis, öğretmen ya da öteki bilim insanları olsun, bilimde birçok kadının bulunduğu bir ülkedir” vurgusunu yaparak Türkiye ile ilgili önyargılara değindi. Mültecilere de değinen Özdemir, “Herkesi onları anımsamaya ve onlara yardım etmeye çağırıyorum” dedi.