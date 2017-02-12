ABD'den İran'ı kıskaca alacak hamle!

Tahran yönetiminin balistik füze denemesi ve Devrim Muhafızları’nın askeri tatbikatı Washington’ı harekete geçirdi.

Göreve geldiği günden bu yana Ortadoğu barışının önünde tehdit olarak gördüğü İran’la karşı karşıya gelmekten çekinmeyen ABD’nin 45.Başkanı Donald Trump, Tahran’a karşı bölgesel ittifak için harekete geçti. İran’ın balistik füze denemesinin bölgesel barışı bozacak bir adım olduğunu düşünen Washington, Arap liderlerle ‘Tahran tehdidini’ müzakere etti.

KÖRFEZ STRATEJİSİ

Beyaz Saray’ın yeni sahibi, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü. İbadi ile görüşmesinde terör örgütü DEAŞ’la mücadelede Irak’ın gayretlerini takdir eden Trump, İran’ın bölgede teşkil ettiği tehdide karşı işbirliği teklif etti. Katar Emiri ile yaptığı konuşmada Washington-Doha arasındaki savunma işbirliğinin önemine vurgu yapan Trump, DEAŞ’tan sonra bölgede başarılı bir siyasi dönüşüm için şartların oluşturulmasında Katarlı mevkidaşından destek istedi. Yeni Başkan, Kuveyt Emiri’ne ise ABD askerlerini ülkesinde konuk ettiği için teşekkürlerini iletti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki liderin İran’ın bölgedeki kötü faaliyetlerini durdurma mekanizmaları konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. New York merkezli haber sitesi Intercept, telefon trafiği hakkında yaptığı haberde Trump’ın İran’a karşı yeni bir Arap cephesi oluşturabileceğini yazdı. Yeni Amerikan yönetiminin tehlikeli gördüğü ülkelere karşı yalnızlaştırma stratejisi uyguladığına değinilen Intercept’teki analizde, “Trump, İran’a karşı Ortadoğu’daki tarihi müttefikleriyle arasını düzeltiyor” ifadelerini kullanıldı.

‘DAHA DİKKATLİ OL’

Öte yandan, Tahran’da İslam Devrimi’nin 38.yıldönümünde gerçekleştirilen kutlamalarda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Washington’ı tehdit etmesi hakkında konuşan Trump, mevkidaşına “Dikkatli ol” mesajı gönderdi. Air Force One’da düzenlenen basın toplantısında Ruhani’nin “İran, İranlılarla konuşan herkesi tehdit diliyle pişman ettirdi” sözlerine atıf yapan ABD Başkanı, “İranlı lidere söylüyorum. Sen daha dikkatli ol” diye konuştu.

IRAK ÇARK ETTİ

Beyaz Saray’ın açıklamasından sonra Irak Başbakanı’ndan Tahran’a kendini affettirecek ilk adım geldi. İran destekli milis gücü Haşdi Şabi’ye merkezi hükümetten maaş bağlayan İbadi, bölgesel çatışmalardan kaçınacaklarını söyledi. Ülkesinde bir televizyon programına katılan İbadi, “Irak bölgesel ya da uluslararası çatışmaların tarafı olmayacaktır” dedi.

Çatışmanın merkezi Yemen olacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Arap liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri Ortadoğu basınında ‘çatışmanın ayak sesleri’ olarak yorumlandı. Lübnanl’ın L’Orient Le Jour haber sitesi, bölgedeki İran tehdidine karşı Irak Başbakanı, Kuveyt Emiri ve Katar Emiri ile görüşen Trump’ın Yemen üzerinden gözdağı vereceğini yazdı.

HEDEF HUSİLER

ABD Başkanı ile Suudi Arabistan liderinin önceki telefon görüşmesinde Yemen’de güvenli bölgeler oluşturulmasını karara bağladığını hatırlatan internet sitesi, Trump’ın İran’la sıcak çatışmaya girmeyeceğini fakat Tahran kontrolündeki Husileri mağlup etmek için harekete geçeceği belirtti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’le geçen hafta telefon görüşmesi yapan Trump, Suriye ve Yemen’de güvenli bölgeler oluşturulması konusunda anlaşmışlardı.

STAR