12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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HDP'nin 'Kur'an-ı Kerim' yalanı çöktü

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Cezaevinde bulunan HDP'li Ayhan Bilgen'in Kuran-ı Kerim istediği ve verilmediği yalanı çöktü.
HDP'nin 'Kur'an-ı Kerim' yalanı çöktü
HDP'nin 'Kur'an-ı Kerim' yalanı çöktü HDP'nin 'Kur'an-ı Kerim' yalanı çöktü HDP'nin 'Kur'an-ı Kerim' yalanı çöktü

HDP'lilerin cezaevinde bulunan Ayhan Bilgen'e Kur'an'ı Kerim verilmediği yalanı çöktü.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

@Bazı basın yayın organlarında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan "Ayhan Bilgen'e Kur’ân-ı Kerîm Verilmedi'' şeklinde yayınlanan ve tamamen gerçek dışı olan haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

06/02/2017 tarihinde tutuklu Ayhan Bilgen'in ziyaretine gelen eşinin tutukluya getirdikleri arasında Kur’ân-ı Kerîm bulunmamaktadır. 

Adı geçen tutuklunun 09/02/2017 tarihli dilekçesine istinaden kurum kütüphanesinden talep etmiş olduğu Kur’ân-ı Kerîm aynı gün içerisinde kütüphane görevlisi tarafından kendisine teslim edilmiştir. 

Ayrıca semavi dinlerin kutsal kitaplarıyla ilgili ceza infaz kurumlarında herhangi bir yasak getirilmesi söz konusu bile olamaz. 

Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik,tamamen gerçek dışı ve asılsız haberlere itibar edilmemelidir. "

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