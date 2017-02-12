12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:29Güneş 07:56Öğle 13:25İkindi 16:14Akşam 18:42Yatsı 20:02
    • 16°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,799 0.65
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

Referandum kararını açıkladı!

»
Referandum kararını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, 16 Nisan’da yapılacak referandumda 'evet' diyeceğini belirtti.
Referandum kararını açıkladı! Referandum kararını açıkladı! Referandum kararını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeden sonra bilgi veren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanlığı sistemi için 16 Nisan’da yapılacak referandumda Türkiye için ‘evet’ diyeceğini açıkladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    Diğer Haberler
    Bahçeli: Siz Rusya'ysanız biz de Türkiye'yizBahçeli: Siz Rusya'ysanız biz de Türkiye'yizMHP lideri Devlet Bahçeli basın toplantısında Rusya Federasyonu'na çok sert tepki gösterdi.
    Şanlıurfa'da rehine krizi! Saatlerdir sürüyorŞanlıurfa'da rehine krizi! Saatlerdir sürüyorŞanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde polis ekipleri, birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu otomobilde silahla rehin alan şüpheliyi 14 saattir ikna etmeye çalışıyor.
    Referandum kararını açıkladı!Referandum kararını açıkladı!Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, 16 Nisan’da yapılacak referandumda 'evet' diyeceğini belirtti.
    El Bab'da çatışma: 1 asker şehit, 2 yaralıEl Bab'da çatışma: 1 asker şehit, 2 yaralıEl Bab'da 1 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
    Pişman değilim, oyum 'evet'Pişman değilim, oyum 'evet'Referandum sürecinde oyunun rengini belli eden Arda Turan, başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyledi.
    Dünya bu Türk kızını konuşuyor!Dünya bu Türk kızını konuşuyor!Talya Özdemir, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, 'Cinsiyet, Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma' başlıklı yüksek düzeyli panelde yaptığı konuşmada alkış yağmuruna tutuldu.
  • Son referandum anketinde 'Evet' rekora gidiyor12 Şubat 2017 Pazar 10:19
  • TSK'dan operasyon: 43 terörist öldürüldü12 Şubat 2017 Pazar 10:11
  • 'Erdoğan'ın ve dedemin düşmanları aynı'12 Şubat 2017 Pazar 09:23
  • AB Bakanı Çelik France 24'e konuştu12 Şubat 2017 Pazar 08:58
  • El Bab’ın yüzde 60’ı kontrol altına alındı12 Şubat 2017 Pazar 08:55
  • MHP'nin referandumda kullanacağı slogan belli oldu12 Şubat 2017 Pazar 08:42
  • Operasyon başladı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi12 Şubat 2017 Pazar 08:38
  • Bahçeli'den referandum çağrısı12 Şubat 2017 Pazar 01:40
  • Askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı12 Şubat 2017 Pazar 01:39
  • Başbakan Özgecan'ı unutmadı!12 Şubat 2017 Pazar 01:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri