12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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Şanlıurfa'da rehine krizi! Saatlerdir sürüyor

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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde polis ekipleri, birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu otomobilde silahla rehin alan şüpheliyi 14 saattir ikna etmeye çalışıyor.
Şanlıurfa'da rehine krizi! Saatlerdir sürüyor
Şanlıurfa'da rehine krizi! Saatlerdir sürüyor Şanlıurfa'da rehine krizi! Saatlerdir sürüyor Şanlıurfa'da rehine krizi! Saatlerdir sürüyor

Şanlıurfada cinayet suçundan verilen cezasının bir bölümünü çektikten sonra konulduğu yarı açık çezaevinden izinli çıkan ve bir daha dönmeyen Osman B. polisi alarma geçirdi. Dün gece gasp ettiği takside, birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu silahla rehin alan zanlı için polisin ikna çalışmaları 14 saattir aralıksız sürürüyor.

POLİS YOLU KESTİ

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevini yapan polis ekipleri, havaya ateş açan bir kişi olduğunu belirleyince harekete geçti. Polisin geldiğini gören cezaevi firarisi olarak aranan Osman B. bölgede bulunan bir ticari taksiye birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu bindirip silah zoruyla sürücüden aracı hareket ettirmesini istedi. Polis ekipleri, taksiyi gasp eden kişinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında taksi şoföründen stabilize yola girmesini isteyen Osman B.’nin de içinde bulunduğu aracın yolu polis ekiplerince kesildi. Polislere teslim olmamak için üzerinde taşıdığı silahla havaya ateş açıp rehineleri öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerle görüştüğü sırada adı öğrenilmeyen taksi sürücüsü bir fırsatını bulunup araçtan atlayarak ekip otosuna sığındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Cinayet suçundan cezaevinde bir süre yatıktan sonra yarı açık cezaevine konulan ve buradan izinli çıktığı belirtilen şüpheliyi ikna etmek için çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Osman B.’yi ikna etmek için Emniyet Müdürü Sunay Balıkaya ile müzakereci polis saatlerce zırhlı araçtan anons yaptı.

KAPANLA DURDURULDU

Polisin tüm ikna çabasına rağmen Osman B. rehinelerin bulunduğu taksiyi tarlaya sürerek kaçtı. Yaklaşık 50 metre kaçan Osman B.’nin bulunduğu araç aynı yol güzergahında polisin daha önceden yerleştirdiği kapana girince lastikleri patladı. Çevresi sarılan taksideki rehinelerin kurtarılması için polisin sürdürdüğü çalışmalar 14 saati buldu.
 

Sabaha kadar uyumayan ekipler, Osman B.’ye rehinelerin bırakılması için sık sık anons yapıyor. Olay üzerine bölgede çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri konuşlandırıldı.

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