12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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Bahçeli: Siz Rusya'ysanız biz de Türkiye'yiz

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MHP lideri Devlet Bahçeli basın toplantısında Rusya Federasyonu'na çok sert tepki gösterdi.
Bahçeli: Siz Rusya'ysanız biz de Türkiye'yiz
Bahçeli: Siz Rusya'ysanız biz de Türkiye'yiz Bahçeli: Siz Rusya'ysanız biz de Türkiye'yiz Bahçeli: Siz Rusya'ysanız biz de Türkiye'yiz

MHP lideri Devlet Bahçeli Rusya Federasyonu'nun yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Bahçeli: Siz Rusya'ysanız, biz Türkiye'yiz. Herkes haddini bilecek dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları: 

Rusya'dan gelen mesaj hepimizi rahatsız etti. Rusya'nın yaptığı işi TSK'ya yıkmak iyi niyetli bir durum değildir. 

Rus uçağının düşürülmesi ve Rus pilotun öldürülmesi sonrası iki ülke ilişkileri dondurulmuştu.

Rusya'nın maksadı nedir? Ne yapmaya çalışmaktadır? Rusya askerlerimizi şehit ediyor, pardonla geçiştiriliyor. 

Rus saldırısı sonrası şehit olan evlatlarımızın hesabı sorulmalıdır. Karşımızdaki Rusya Federasyonu'ysa biz de Türkiye Cumhuriyeti'yiz. herkes bunu bilmeli. 

Türk milletinin onuru yere düşürülemez. DAEŞ El Bab'tab dışarı atılmalı. Fırat Kalkanı amacına ulaşmalı. 

Küresel siyasetin nabzı Türkiye'de atmaktadır. Kimse Kıbrıs üzerinden hesap yapmamalı. Türk milletinin şeref ve haysiyetiyle oynamak kimsenin haddi değildir. 

KKTC heyetinin kime hizmet ettiği ortadadır. Ege'deki kayalıkları bir oldu bityiye getirmek isteyen Yunanistan da haddini bilmelidir. 

Sevr'in varisçileri Türkiye'yi gözüne kestirmek istemektedirler. Türk milleti ona buna pabuç bırakacak bir durumda olmadı ve olmamıştır. Hevesler boşunadır. Türkiye karşıtı cepheye gerekirse MHP tek başına karşı koyacak ve bu haçlı birliğini dağıtacaktır. 

MHP var oldukça düşmanlar çatlayacak, yok öyle yağma. Sabrımızı daha fazla zorlamayın. 

Ülkemiz için bir yeminimiz var. Yemin Türkiye'nin hak ve çıkarlarıdır. Ötüken'in, Söğüt'ün mirasıdır. Yemin 1919'da ilk çıkıştır. 23 Nisan'dır. Yemin şehittir ve gazidir. Yemin ettik dönmeyeceğiz, yemin ettik Türk Bayrağı'nı istediği yere dikeceğiz. 

Töresiz Türk devleti olmaz. Töre ise kuruluş ruhudur. Kavga etmeyince işler düzelmez. Tipi olmadan hava düzelmez. Töremizi diri tutacağız. 

Parti olarak anayasa referandumuna bu gözle bakıyoruz. Milli durum için bunu ertelemez bir hedef olarak görüyoruz. 

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra artık bunun kaçınılmaz olduğunu gördük. Milletimizin kararını gördük. Milli bekamızın devamı için milliyetçilik devreye girmeli. 

Bugünlerde ortada görülmeyen emekli savcı, eli kanlı aydınlıkçılar, Cumhuriyet mitinglerini takoz olarak kullanan CHP o gün 367 garabetini ortaya çıkaranlardır. 

Bugün üniversitelerde kapı önünde bekleyen nöbetçi protestoculara 

Milliyetçi - ülkücü öğrencilere yapılan saldırılara ses çıkarmayanlar şimdi demokrasi nöbeti mi tutuyorsunuz. 

Cumhurbaşkanı yönetim sistemiyle artık Türkiye prangalarından kurtulacak. Rejim değişiyor yaygarası koparanlar ahlakını değiştirmeli. 

Bugün 'Hayır'cı mevzicilerin söyledikler ayaklar altında kalmaya layıktır. 

Milletin kararına saygılıyız biz parti olarak evet diyoruz. Tükiye için evet diyoruz. 

Bu ülke için yeminimiz var. Bu yüzden 'Evet' diyoruz. Millet için evet, Türkiye için Evet, Cumhuriyet için Evet. Türklüğün bekası için Evet.

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