Lavrov'dan kritik Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın, Esed rejimi ve muhalif grupların bir araya getirileceği yeni bir toplantının hazırlıklarını yaptığını açıkladı.

Rus NTV televizyonunda yayınlanan İtogi Nedeli programına mülakat veren Lavrov, ''(Rusya, Türkiye ve İran olarak) Suriye hükümeti ve muhalifler arasındaki bir sonraki temasın hazırlıkları üzerinde çalışıyoruz. Bu sürece katılmaları için başka silahlı grupları da ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Lavrov bu açıklaması ile Esed rejimi ve muhaliflerin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yeniden bir araya geleceklerinin sinyalini vermiş oldu.

KAZAK YETKİLİLER DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı önceki gün Astana'daki görüşmelerin yeni turu için taraflara davetiye gönderildiğini açıklamıştı.

Bakanlık'ın açıklamasına göre, Astana'da 15-16 Şubat'ta düzenlenecek yeni toplantıya garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Ürdün, Suriye hükümeti, muhalif grupların temsilcileri, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve ABD de davet edildi.

Toplantıda, Suriye'deki ateşkesle ilgili son durum, belli bölgelerde durumun istikrara kavuşturulması için alınacak önlemler ve Cenevre görüşmelerine hazırlık gibi konuların ele alınacağı belirtildi.