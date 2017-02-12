Dolar/TL'de 6 ay sonra bir ilk!

Türk lirası Ağustos 2016'dan bu yana dolar karşında ilk kez 2 hafta üst üste değer kazandı. Uzmanlar ise düşüşün sürebileceğini düşünüyor.

Türk lirası bu hafta pozitif bir seyir izledi ve Ağustos 2016'dan bu yana dolar karşında ilk kez 2 hafta üst üste değer kazandı. Dolar/TL, şubatın ilk haftasındaki sert düşüşünü bu hafta da devam ettirerek 3,6615 seviyelerine kadar geriledi. Böylece dolar/TL yaklaşık 6 ayın ardından ilk kez 2 hafta üst üste değer kaybetmiş oldu.

Bu haftaya 3,70'in üzerinde başlayan dolar/TL, önceki hafta etkili olan düşüş eğilimini bu haftaya da taşıyarak, 3,6615'e kadar gerilemesinin ardından haftayı 3,68 seviyelerinden tamamladı.

'TL DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEYECEK'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ING Bank Döviz Masası Müdürü Burçin Metin, bundan sonraki süreçte dolar/TL'de yukarı yönlü bir hareketin başlamasına çok fazla ihtimal vermediğini dile getirerek, 3,66'nın altına doğru gerilemelerin 3,60 seviyelerini gündeme getireceği tahmininde bulundu.

Türk lirasının son 2 haftada diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine göre kıyasla çok iyi performansı sergilediğini ifade eden Metin, "Bundan sonra daha çok dışarıdan gelen haberlere özellikle dolar tarafından gelen haberlere bakacağız. Dolar endeksinde çok ciddi bir güçlenme olsa bile dolar/TL aynı oranda güçlenmeyecek yani TL emsallerine göre daha iyi bir performans sergileyecek." ifadelerini kullandı.

'DÜŞÜŞ SÜREBİLİR'

Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan da küresel piyasalarda hafta genelinde oluşan ABD Merkez Bankası (Fed) iyimserliğinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklerken, Türk lirası varlıkların emsallerine oranla daha fazla değer kazandığını belirtti.

Tufan, kurun 3.75 seviyesinin altında kalıcı olduğunu vurgulayarak, daha kısa vadede 3,75-3,72'nin direnç bölgesi olarak dikkat çektiğini kaydetti. Bu seviyeler altında kaldığı sürece düşüşlerin devam edebileceğini ifade eden Tufan, 3.66 destek seviyesinin altında kapanış yapılması durumunda 3,63-3,60 seviyelerinin gündeme geleceği tahmininde bulundu.