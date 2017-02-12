12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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Fotoğraftaki kişiyi Trump sandılar, rezil oldular

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Dominik Cumhuriyeti gazetesi El Nacional, ABD Başkanı Trump'ın fotoğrafı yerine yanlışlıkla Alec Baldwin'in Trump'ı taklit ettiği fotoğrafını kullanınca özür dilemek zorunda kaldı.
Fotoğraftaki kişiyi Trump sandılar, rezil oldular
Fotoğraftaki kişiyi Trump sandılar, rezil oldular Fotoğraftaki kişiyi Trump sandılar, rezil oldular Fotoğraftaki kişiyi Trump sandılar, rezil oldular

Dominik Cumhuriyeti'nde yayınlanan El Nacional gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafı yerine onun taklidini yapan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in fotoğrafını kullanınca özür dilemek zorunda kaldı.

Cuma günkü baskısında İspanyolca, "Trump, İsrail'deki yerleşimler barışın lehine değil diyor" başlığıyla çıkan gazete, Baldwin'in sarı perukla Trump taklidi yaptığı fotoğrafını ve yanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir karesini kullandı.

Gazetenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Baldwin'in Trump taklidi yaptığı fotoğraf, 19'uncu sayfada 'Donald Trump, ABD Başkanı' resimaltı yazısıyla yayınlandı. Hata, gazete çalışanları tarafından fark edilmedi. El Nacional okuyucularından özür diler" denildi.

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