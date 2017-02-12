12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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Devlet Bahçeli pompalı tüfekle poz verdi

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Eline pompalı tüfeği alan MHP Lideri, "Şimdi El Bab'a girebiliriz" dedi.
Devlet Bahçeli pompalı tüfekle poz verdi
Devlet Bahçeli pompalı tüfekle poz verdi Devlet Bahçeli pompalı tüfekle poz verdi Devlet Bahçeli pompalı tüfekle poz verdi

MHP Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısı sona erdi. Toplantıların ardından başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere partinin bazı yöneticilerine hediyeler takdim edildi.

ŞİMDİ EL BAB'A GİREBİLİRİZ

MHP'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, MHP Konya Teşkilatı, partinin ileri gelenlerine çeşitli hediyeler verdi. Tüfekle poz veren Bahçeli, "Şimdi El Bab'a girebiliriz" ifadelerini kullandı.

Silah sanayicileri de kampın son günü, evsahipliği yapan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'ya pompalı tüfek hediye etti.

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Devlet Bahçeli pompalı tüfekle poz verdiDevlet Bahçeli pompalı tüfekle poz verdiEline pompalı tüfeği alan MHP Lideri, "Şimdi El Bab'a girebiliriz" dedi.
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