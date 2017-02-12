12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:29Güneş 07:56Öğle 13:25İkindi 16:14Akşam 18:42Yatsı 20:02
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,799 0.65
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

Kızının hastalığıyla başladı, dünyaya ihraç ediyor

»
48 yaşındaki Burçin Karababa, kızının hastalığı için doğal gıdaya yöneldi.
Kızının hastalığıyla başladı, dünyaya ihraç ediyor
Kızının hastalığıyla başladı, dünyaya ihraç ediyor Kızının hastalığıyla başladı, dünyaya ihraç ediyor Kızının hastalığıyla başladı, dünyaya ihraç ediyor

Manisa'ya 3 yıl önce yerleşen Burçin Karababa, bir yaşını dolduran kızının anne sütünden katı gıdaya geçişi sırasında aşırı alerjik reaksiyon göstermesinin, yediklerindeki ilaç kalıntılarından kaynaklandığını öğrenince doğal gıdaya yöneldi.

Jeofizik mühendisi anne Burçin Karaba, gıdalardaki ilaç kalıntısı yüzünden kızının alerji olduğunu öğrenince çareyi organik sebze yetiştirmekte buldu. İlk olarak evinin terasında saksıda organik sebze yetiştirmeye başlayan Karababa, ürünlerden verim alabilmek için birçok araştırmalar yaptı.

California'dan getirttiği 50 kırmızı solucanın dışkısından organik gübre üreten Karababa, solucanların artmasıyla 150 bin lira sermayeyle ülkede 'ilk' solucan gübresi üreten işletmesini Manisa'da açtı. 

4 bin 500 metrekarelik tesisinde organik gübreyle sebze ve meyve yetiştiren Karababa, hem kızının yaşadığı sorununu çözdü hem de 54 milyara ulaşan solucan kapasitesiyle yurt dışına da açıldı. Karababa, böyle bir işe kızı sayesinde başladığını, kızının birtakım olumsuzluklar yaşadığını, kızının sağlığının düzelmesi için organik besinlerle beslenmesi gerektiğini, artık kızının sağlığının düzeldiğini ifade etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kızının hastalığıyla başladı, dünyaya ihraç ediyorKızının hastalığıyla başladı, dünyaya ihraç ediyor48 yaşındaki Burçin Karababa, kızının hastalığı için doğal gıdaya yöneldi.
Kızılderili çift Müslümanlığı bakın nasıl seçtiKızılderili çift Müslümanlığı bakın nasıl seçtiŞamanist bir Kızılderili kabilesinden geldiler, Hristiyanlık ile misyonerler aracılığıyla tanıştılar, kendilerini İslamiyet’te buldular. Rehue Calquin-Sofia Gonzalez çifti artık Müslüman ve huzurlu.
Ünlü iş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybettiÜnlü iş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybettiİzmir'in Karabağlar ilçesinde arabasına bindiği esnada iki kişi tarafından pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayan ünlü iş adamı Yusuf Adıgüzel hayatını kaybetti.
İşte Devlet Bahçeli'nin en beğendiği oyuncuİşte Devlet Bahçeli'nin en beğendiği oyuncuMHP Lideri Devlet Bahçeli, en beğendiği oyuncunun 'Tuba Büyüküstün' olduğunu söyledi.
Bugün okunması tavsiye edilen dualarBugün okunması tavsiye edilen dualarEn güzel cuma mesajları ve en güzel dualar ile birlikte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dua ve esmalar :
Kurtardığı kobrayı öperken öldüKurtardığı kobrayı öperken öldüHindistan’da bir genç, kurtardıktan sonra poz vermek için öptüğü kobra tarafından ısırılınca hayatını kaybetti.
  • Levent İnanır'dan kötü haber geldi08 Şubat 2017 Çarşamba 13:52
  • Ajda Pekkan'ın evinde hayatını kaybetti08 Şubat 2017 Çarşamba 12:50
  • İbrahim Kutluay sessizliğini bozdu08 Şubat 2017 Çarşamba 11:35
  • Ünlü oyuncu domuz gribi oldu08 Şubat 2017 Çarşamba 11:33
  • Yüz nakilli Uğur Acar'a dizi teklifi08 Şubat 2017 Çarşamba 11:33
  • Mahkeme “Kurtlar Vadisi Darbe” kararını verdi!07 Şubat 2017 Salı 14:50
  • Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!07 Şubat 2017 Salı 13:46
  • Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...07 Şubat 2017 Salı 12:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret07 Şubat 2017 Salı 08:37
  • İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü07 Şubat 2017 Salı 08:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri