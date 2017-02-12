Kızının hastalığıyla başladı, dünyaya ihraç ediyor

48 yaşındaki Burçin Karababa, kızının hastalığı için doğal gıdaya yöneldi.

Manisa'ya 3 yıl önce yerleşen Burçin Karababa, bir yaşını dolduran kızının anne sütünden katı gıdaya geçişi sırasında aşırı alerjik reaksiyon göstermesinin, yediklerindeki ilaç kalıntılarından kaynaklandığını öğrenince doğal gıdaya yöneldi.

Jeofizik mühendisi anne Burçin Karaba, gıdalardaki ilaç kalıntısı yüzünden kızının alerji olduğunu öğrenince çareyi organik sebze yetiştirmekte buldu. İlk olarak evinin terasında saksıda organik sebze yetiştirmeye başlayan Karababa, ürünlerden verim alabilmek için birçok araştırmalar yaptı.

California'dan getirttiği 50 kırmızı solucanın dışkısından organik gübre üreten Karababa, solucanların artmasıyla 150 bin lira sermayeyle ülkede 'ilk' solucan gübresi üreten işletmesini Manisa'da açtı.

4 bin 500 metrekarelik tesisinde organik gübreyle sebze ve meyve yetiştiren Karababa, hem kızının yaşadığı sorununu çözdü hem de 54 milyara ulaşan solucan kapasitesiyle yurt dışına da açıldı. Karababa, böyle bir işe kızı sayesinde başladığını, kızının birtakım olumsuzluklar yaşadığını, kızının sağlığının düzelmesi için organik besinlerle beslenmesi gerektiğini, artık kızının sağlığının düzeldiğini ifade etti.