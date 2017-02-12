125 bin kişi parasını almadı!

Güvence Hesabı Müdürü Küçük, bu yıl 125 bin 885 kişinin sigortadaki parasını unuttuğunu söyledi. Bu kişilerin unuttuğu toplam meblağ ise 42 milyon 99 bin 911 lira olarak açıklandı.

Bu yıl 125 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını almayı unuttu. Bu nedenle daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı'na devri kararlaştırıldı.

HER YIL LİSTE YAYIMLANIYOR

Buna göre sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, paranın sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor.

Ancak vatandaşlar, tüm bu çağrı ve bilgilendirmelere rağmen parasını yine unutuyor. Unutulan bu paralar da sigorta şirketleri tarafından yılda bir kez Güvence Hesabı'na devrediliyor.

'DEVREDİLECEK'

Küçük, bu kişilerin unuttuğu toplam meblağın 42 milyon 99 bin 911 lira olduğu bilgisini vererek, "Bu paralar 15 Haziran 2017 tarihine kadar sigortalılar tarafından aranmaz ve tahsil edilmez ise, 31 Haziran 2017 tarihine kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabına devredilecek." diye konuştu.

Aranmayan paralar kapsamanda Güvence Hesabına 2016'da aktarılan para 28 milyon 819 bin 376 lira olarak gerçekleşmişti