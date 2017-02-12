Çanakkale'de yine deprem oldu!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.97 kilometre altında meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 16.48'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4, derinliği ise 11.4 kilometre olarak açıkladı.