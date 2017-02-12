12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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Komşuda bomba paniği!

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Komşuda bomba paniği!
Selanik'te tesadüfen bulunan II. Dünya Savaşından kalan bomba etkisiz hale getirildi. Bomba etkisiz hale getirilmeden önce 72 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
Komşuda bomba paniği! Komşuda bomba paniği! Komşuda bomba paniği!

Selanik’in Kordelio ilçesinde bir benzin istasyonundaki kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kiloluk bir bombanın etkisiz hale getirilmesi için 72 bin kişi evlerini terk etti.

Osmanlı döneminde adı Harmanköy olan, 1922’de İzmir’den göç eden Rumların Karşıyaka’yı hatırlamaları için de Kordelio adı verilen ilçedeki eşi görülmemiş tahliye operasyonunda 1000 polis görev yaptı.

 2. Dünya Savaşı sırasında, İngiliz uçaklarının 1943’de Selanik’teki Nazi hedeflerini vururken yanlışlıkla Kordelio’ya attıkları ve 5 metre derinlikte 73 yıl bekleyen bomba, geçtiğimiz günlerde bitişiğinde bulunan benzin istasyonunda bir kazı çalışması sırasında tespit edildi.

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