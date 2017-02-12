12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

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Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Almanya'da Federal Seçiciler Kurulu, bugün ülkenin 12. cumhurbaşkanını seçti. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı, Eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oldu.

Cumhurbaşkanını seçen Federal Seçiciler Kurulu, Federal meclis üyeleri ve eyalet meclislerin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.

650 milletvekilinin yanı sıra bin 260 Federal Seçiciler Kurulu üyesi, ülkenin 12'nci cumhurbaşkanını seçmek üzere parlamentoda toplandı.

Oylamada Alman Milli Takımının Teknik Direktörü Joachim Löw, Türk asıllı yazar Feridun Zaimoğlu, NSU terör örgütü tarafından öldürülen Enver Şimşek'in kızı Semiya Şimşek gibi toplum tarafından bilinen isimler de oy kullandı..

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