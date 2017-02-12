İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde bazı bölgelerde etkili oldu.

Meteoroloji'nin İstanbul için günler öncesinden yaptığı kar yağışı başladı. Akşam 18:00'den sonra etkisini gösteren kar yağışı Çarşamba gününe kadar devam edecek.



Sonrasında ise yerini yağmura bırakacak. İstanbul'da yaşayan öğrenciler ise okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. İstanbul'da hava yarın hafif kar yağışlı olacağından okullarda eğitim-öğretime devam edilmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Konya, Akşehir, Erzurum, Ardahan, Kars, Van, Şırnak, Hakkari, adıyaman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı Çarşamba gününe kadar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Bursa: Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu Sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli 5

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hafif kar ve yağmur yağışı ile birlikte çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, Pazartesi günü ilk saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, Adıyaman'da ise çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim şartlarına göre normal devam edeceğini de bildiren merkez, mevcut kar örtüsünün yüksek olduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.