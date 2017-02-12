12 Şubat 2017 Pazar16 C.Evvel 1438
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Bozdağ'dan FETö'cüleri koruyanlara sert mesaj

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'cülere sahip çıkan ülkelere sert tepki gösterdi.
Bozdağ'dan FETö'cüleri koruyanlara sert mesaj
Bozdağ'dan FETö'cüleri koruyanlara sert mesaj Bozdağ'dan FETö'cüleri koruyanlara sert mesaj Bozdağ'dan FETö'cüleri koruyanlara sert mesaj

Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türk halkının ortaya koyduğu irade, dayanışma ve birlikteliğin dünyanın başka bir ülkesinde halkın ortaya koyması halinde Amerika'da, Avrupa'da dünyanın başka demokratik ülkelerinde bu halkı övmek için liderlerin yarışa gireceğini söyledi.

'BÜTÜN DÜNYAYA SESLENİYORUM'

Bozdağ, "Ben buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Türk halkının demokrasiye olan inancını ve sahipliğini, Cumhuriyeti ölümüne muhafaza ve müdafaa edişini, hukuka bağlılığını, milli iradesine sonuna kadar sahip çıkışını siz görseniz ne yazar görmeseniz ne yazar. Siz takdir etseniz ne yazar etmeseniz ne yazar. Allah gördü, dünya gördü, Türk milleti gördü. Takdirini yapan takdirini yaptı." ifadelerini kullandı.

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