13 Şubat 2017 Pazartesi16 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:54Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 8°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -6°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,543 -0.17
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

İstanbul'da operasyon: 70 gözaltı

»
İstanbul'da operasyon: 70 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 70 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da operasyon: 70 gözaltı İstanbul'da operasyon: 70 gözaltı İstanbul'da operasyon: 70 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelecek günlerde PKK mensuplarınca kent genelinde bombalı, silahlı veya molotofkokteylli saldırılar düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

104 ADRESE BASKIN

Ekipler, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 104 örgüt üyesinin yakalanması için 104 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, zanlılardan 70'i gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ile şifrelenmiş dijital malzemeler ele geçirildi.

34 ZANLI ARANIYOR

Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Diğer 34 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da operasyon: 70 gözaltıİstanbul'da operasyon: 70 gözaltıİstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 70 şüpheli yakalandı.
Bozdağ'dan FETö'cüleri koruyanlara sert mesajBozdağ'dan FETö'cüleri koruyanlara sert mesajAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'cülere sahip çıkan ülkelere sert tepki gösterdi.
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde bazı bölgelerde etkili oldu.
Bakan Soylu'dan önemli AK Parti yorumuBakan Soylu'dan önemli AK Parti yorumuİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum süresine dair önemli açıklamalarda bulundu.
HDP'nin 'Kur'an-ı Kerim' yalanı çöktüHDP'nin 'Kur'an-ı Kerim' yalanı çöktüCezaevinde bulunan HDP'li Ayhan Bilgen'in Kuran-ı Kerim istediği ve verilmediği yalanı çöktü.
AK Partili vekilin yeğeni şehit olduAK Partili vekilin yeğeni şehit olduKuşatmaya alınan El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Furkan Yayla'nın, AK Partili vekilin yeğeni olduğu öğrenildi.
  • Bakan Soylu açıkladı! PKK'ya büyük darbe12 Şubat 2017 Pazar 17:35
  • Çanakkale'de yine deprem oldu!12 Şubat 2017 Pazar 17:33
  • CHP iki milyon seçmenin peşinde12 Şubat 2017 Pazar 17:01
  • Trump, Gülen’i Erdoğan’a teslim edebilir12 Şubat 2017 Pazar 15:34
  • Devlet Bahçeli pompalı tüfekle poz verdi12 Şubat 2017 Pazar 15:22
  • Erdoğan'dan 'anket' cevabı!12 Şubat 2017 Pazar 15:20
  • Bahçeli: Siz Rusya'ysanız biz de Türkiye'yiz12 Şubat 2017 Pazar 12:30
  • Şanlıurfa'da rehine krizi! Saatlerdir sürüyor12 Şubat 2017 Pazar 12:08
  • Referandum kararını açıkladı!12 Şubat 2017 Pazar 12:07
  • El Bab'da çatışma: 1 asker şehit, 2 yaralı12 Şubat 2017 Pazar 12:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri