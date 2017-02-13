Canlı yayında görülmemiş protesto!

Özyalçın'ın yanına gelerek beyaz mendil sallayan taraftarlar, "Beden eğitimi hocasını başımıza teknik direktör yaptınız. Böyle şey olur mu?"şeklinde ifadeler kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı, bir süre bekledikten sonra kaldığı yerden konuşmasına devam etti. Sarı-kırmızılı yönetici konuşurken de taraftarlar protestoyu sürdürdü.

Özyalçın ise şu açıklamaları yaptı:

"Bana göre 8 puanlık bir maçtı. İlk 4 takımdan Beşiktaş, Başakşehir yenilmiş. Fenerbahçe berabere kalmış. Kazanmamız lazımdı. Zor bir hafta oldu. Hakikaten zordu. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Karda, kışta gelip takımı motive eden insanlar. Bu tip söylemler benim için doğal. Zafer, inananlarındır. Galatasaray'ın bu sürecinde yöneticilik zor. Spor, ekonomi ile özdeştir. Bu zor süreci hemen hemen yarılamış gibiyiz. Bu yönetim, önceki yönetimlerin bıraktığı kötü tablo, enkazı bırakmamak niyetinde."

"Nasıl eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. Yan toplarda zaaf var. Bunlar teknik konular. Girmek istemiyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Son yapılan divan toplantısı keşke izlenseydi. Böyle bir olayla karşılaştığınız için sizlerden özür diliyorum. Bu taraftarın psikolojisidir."