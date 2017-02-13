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Türkiye ve Bahreyn 4 anlaşmaya imza attı

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Türkiye ve Bahreyn 4 anlaşmaya imza attı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn ziyareti sırasında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı.
Türkiye ve Bahreyn 4 anlaşmaya imza attı Türkiye ve Bahreyn 4 anlaşmaya imza attı Türkiye ve Bahreyn 4 anlaşmaya imza attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan Bahreyn’de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

BAYREYN İLE 4 ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn ziyareti sırasında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan Bahreyn'de temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

ERDOĞAN: BAHREYN'İN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Ortak gayretlerimizle Türkiye-Bahreyn kardeşliğini güçlendirmeye, farklı alanlarda kök salmaya devam edecektir. Türkiye hem iyi hem de kötü gününde Bahreyn'in yanında olmayı sürdürecektir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan Bahreyn'e geldi. Temaslarına başlayan Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile ortak basın toplantısı düzenledi. Törende kendisine Şeyh İsa bin Salman Al Halife Madalyası tevdi edilen Erdoğan, Bahreyn Kralı'nın Ağustos ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, "En zor günümüzde yanımızda durarak gönlümüzde daimi bir taht kurmuştunuz. Bu defa bu dost toprakları heyetimle birlikte ziyaretimde Bahreyn'in en üst düzeydeki Şeyh İsa bin Salman Al Halife Madalyasıyla bizleri onurlandırıyorsunuz. Bu madalyayı hem Türk ve Bahreyn devletleri hem de Türk halklarının kardeşliğinin bir nişanesi olarak kabul ediyorum. Dostluk ve kardeşliğimizin baki, işbirliğimizin daimi olmasını Rabi'mden niyaz ediyorum. Aynı irade ve kararlılığın sizlerde de mevcut olduğunu görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu şekilde tamamladı:  "Sevgili Peygamberimiz bir Hadis-i Şeriflerinde 'Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir' buyuruyor. İnşallah ortak gayretlerimizle Türkiye-Bahreyn kardeşliğini güçlendirmeye, farklı alanlarda kök salmaya devam edecektir. Türkiye hem iyi hem de kötü gününde Bahreyn'in yanında olmayı sürdürecektir. Bölgemizin istikrarı, huzuru ve istikbali için el birliği ve güç birliği içinde çalışacağımıza inanıyorum."

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