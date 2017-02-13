13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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PYD'yi Türk askeri korkusu sardı

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PYD'yi Türk askeri korkusu sardı
TSK ve ÖSO işbirliğinin El Bab’da büyük oranda kontrol sağlaması ve Münbiç yönüne ilerlenecek olması El Bab’da işgalci güç olarak bulunan terör örgütü PYD’yi harekete geçirdi.
PYD'yi Türk askeri korkusu sardı PYD'yi Türk askeri korkusu sardı PYD'yi Türk askeri korkusu sardı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla El Bab'da büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından Halep'in en büyük ilçesi Münbiç'e gözler çevrildi.

ABD'nin kara ve hava desteği ile ağustos ayı başında Halep'e bağlı Münbiç ilçesini ele geçiren Suriye PKK'sı PYD, şehrin etrafına hendekler kazıyor. Terör örgütü PYD, bir yandan DEAŞ tarafından kazılan hendekleri yeniden faaliyete geçirirken diğer yandan eksik bölgelerde yeni hendekler açıyor. PKK elebaşları, El Bab operasyonu sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Münbiç'e yürüyeceğini vurgulayarak, bu nedenle bölgede mayın ve hendeklere önem verilmesi talimatı verdi.

TÜM İLÇEYİ KAPSIYOR

Türkiye, PKK'nın Fırat Nehri'nin batısında kalan bölgelerde etkinlik kurmasını kırmızı çizgi olarak deklare etti. ABD'nin desteğiyle Münbiç'i ele geçiren PKK'nın da ilçeden çıkarılması Türkiye'nin başlıca politikaları arasında bulunuyor. Bu nedenle çeşitli önlemler alan terör örgütü, batıda Um el Safa köyünde hendek kazımına başladı. Daha sonra Cerablus yönünden gelecek saldırılara önlem amaçlı kuzey cephesine genişleyen hendek ve mayınlama faaliyetleri olası kuşatma ihtimaline karşı ilçe çevresini kapsayacak şekilde devam etti.

ABD'NİN SİLAHLARI GÖNDERİLDİ

Yeni Şafak'a konuşan Münbiç Yerel Meclisi Başkanı Munzir el Sellul, ilçede 2 binden fazla teröristin bulunduğunu ve örgüte yeni teröristler kazandırma amaçlı kamplarda eğitimin sürdüğünü söyledi. Saha kaynakları, ABD tarafından Rakka bahanesi ile PYD'ye Haseke-Rimeylan üssü ve Ayn İsa bölgelerine indirilen silah ve cephanelerin önemli bir bölümünün Münbiç bölgesine sevk edildiğini belirtiyor.

Yenişafak

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