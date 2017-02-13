13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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ABD'de büyük panik! Kaçıyorlar

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ABD'de büyük panik! Kaçıyorlar
Kaliforniya eyaletinde Oroville Baraj Gölü'ndeki delik nedeniyle su baskını yaşanmasından endişe eden yetkililer, kasaba ve etrafındaki yerleşim yerleri için tahliye kararı verdi.
ABD'de büyük panik! Kaçıyorlar ABD'de büyük panik! Kaçıyorlar ABD'de büyük panik! Kaçıyorlar

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yağmur suyuyla seviyesi  yükselen baraj gölündeki deliğin yerleşim yerleri için tehlike oluşturması  nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, ABD'nin  en yüksek barajı Oroville Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesine yol açtı.  Su seviyesini azaltmak için tahliye savağını kullanmak isteyen görevliler, bu  bölümde delik olduğunu fark etti.

Deliğin büyümeye başlaması ve su baskınlarına neden olması riski  nedeniyle yetkililer, yaklaşık 16 bin nüfuslu Oroville kasabası ve civarındaki  yerleşim yerlerinde yaşayanlara bölgeden ayrılmaları ve yüksek yerlere gitmeleri  çağrısında bulundu.

Tahliye kararının ardından binlerce kişinin araçlarıyla bölgeden  ayrılmak için harekete geçtiği, yollarda uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi.

Butte Bölgesi Şerifliği’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR. Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR. Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR” yazıldı.

Vatandaşlardan, yaşlı ve engelli komşularının tahliyesi için  görevlileri uyarmaları da istendi.

Yetkililer, barajın genel durumunun iyi olduğunu ancak tahliye  savağındaki arızanın tehlike oluşturduğunu, sorunun giderilmesi için  çalışıldığını açıkladı.

Los Angeles Times gazetesi, sorunun giderilmesinin maliyetinin 100 ile  200 milyon dolar arasında masrafa yol açabileceği tahmininde bulundu.

Kaliforniya Valiliği, 1968'de inşa edilen Oroville Baraj Gölü'nden hem  tarım alanları hem de yerleşim yerlerine su veriyor.

Öte yandan, barajdaki su seviyesinin, aşırı yağışların ardından  tarihinde ilk kez bu kadar yükseldiği bildirildi.

 

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