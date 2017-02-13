13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Şanlıurfa'da 28 saat süren rehine krizi sona erdi

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir taksinin içinde 28 saat süren rehine krizi, cezaevi firarisi Osman B.'nin etkisiz hale getirilmesiyle sona erdi.
Şanlıurfa'da 28 saat süren rehine krizi sona erdi
Şanlıurfa'da 28 saat süren rehine krizi sona erdi Şanlıurfa'da 28 saat süren rehine krizi sona erdi Şanlıurfa'da 28 saat süren rehine krizi sona erdi

Şanlıurfa'da cinayet suçundan verilen cezasının bir bölümünü çektikten sonra konulduğu yarı açık çezaevinden izinli çıkan ve bir daha dönmeyen Osman B. polisi alarma geçirdi. Önceki gece gasp ettiği takside, birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu silahla rehin alan zanlı için polisin ikna çalışmaları uzun süre sürdürdü. Polislerden uzaklaşmalarını isteyen şahıs, aksi takdirde nikahsız birlikte yaşadığı kadını, çocuklarını ve kendisini öldüreceğini söyledi.

ÖNCEKİ GÜN 21.00'DA BAŞLADI

Rehine krizi, önceki gün saat 21.00 sıralarında Direkli Mahallesi’nde başladı. Bölgede devriye görevini yapan polis ekipleri, havaya ateş açan bir kişi olduğunu belirleyince harekete geçti. Polisin geldiğini gören cezaevi firarisi olarak aranan Osman B. bölgede bulunan bir ticari taksiye birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu bindirip silah zoruyla sürücüden aracı hareket ettirmesini istedi. Polis ekipleri, taksiyi gasp eden kişinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında taksi şoföründen stabilize yola girmesini isteyen Osman B.’nin de içinde bulunduğu aracın yolu polis ekiplerince kesildi. Polislere teslim olmamak için üzerinde taşıdığı silahla havaya ateş açıp rehineleri öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerle görüştüğü sırada adı öğrenilmeyen taksi sürücüsü bir fırsatını bulunup araçtan atlayarak ekip otosuna sığındı.

Cinayet suçundan cezaevinde bir süre yatıktan sonra yarı açık cezaevine konulan ve buradan izinli çıktığı belirtilen şüpheliyi ikna etmek için çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Osman B.’yi ikna etmek için Emniyet Müdürü Sunay Balıkaya ile müzakereci polis saatlerce zırhlı araçtan anons yaptı.

ÇOK SAYIDA POLİS VE ÖZEL HAREKAT EKİBİ HAZIR BULUNDU

Polisin tüm ikna çabasına rağmen Osman B. rehinelerin bulunduğu taksiyi tarlaya sürerek kaçtı. Yaklaşık 50 metre kaçan Osman B.’nin bulunduğu araç aynı yol güzergahında polisin daha önceden yerleştirdiği kapana girince lastikleri patladı. Çevresi sarılan taksideki rehinelerin kurtarılması için polis çalışma başlattı. Olay üzerine bölgede çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri konuşlandırıldı.

DÖRT ÇOCUĞUNU DA SERBEST BIRAKTI

Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında başlayan rehine krizinde babaları tarafından rehin tutulan Enes ve Gökmen B.’de gece saat 00.20 sıralarında serbest bırakıldı. Ambulansa alınan iki çocuk hastaneye götürüldü. Cezaevi firarisi Osman B. dün saat 16.00 sıralarında polisten bir araç tahsis edilmesini ve serbest bırakılmasını talep ettikten sonra diğer iki çocuğunu serbest bırakmıştı.

POLİSİN MEYVE SUYU TAKTİĞİ İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cezaevi firarisi Osman B.’ye polis ekipleri, içmesi için meyve suyu verdi. İçerisine uyku ilacı konan meyve suyunu içen Osman B. ve rehin aldığı eşi Gülşah B., bir süre sonra kendisinden geçti.

Polis ekipleri, 28 saatlik eylemin ardından, saat 01.15 sıralarında Osman B. ve eşini araçtan çıkarıp hazır bekletilen zırhlı polis aracıyla hastaneye götürdü.

6 AYDIR FİRARİYDİ

Eşi ve çocuklarını 17 saattir rehin tutan Osman B.’nin Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmediği ve 6 aydır firari olduğu bildirildi.

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