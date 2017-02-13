13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Esed bunu hesaba katmamıştı! Tamamen bitti

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El Bab’da Türkiye’nin önünü kesmeye çalışan ve Halep halkına saldırmaya devam eden Esed rejimi, mazot ve benzin rafinerilerini DEAŞ’a kaptırdı.
Esed bunu hesaba katmamıştı! Tamamen bitti
Esed bunu hesaba katmamıştı! Tamamen bitti Esed bunu hesaba katmamıştı! Tamamen bitti Esed bunu hesaba katmamıştı! Tamamen bitti

Esed rejimi, Rusya ve İran'ın desteğiyle ayakta kalmaya çalışırken ekonomik olarak bitme noktasına geldi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ı terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) önünü kesmek için Humus ve çevresindeki askerlerini bölgeden alıp Halep'e sevk eden ve bölgede büyük bir yığınak yapan Şam yönetimi, mazot ve petrol rafinerilerinin bulunduğu sahalarını DEAŞ'a kaptırdı.

RUSYA'DAN ACİL YARDIM İSTEDİ

Petrol kuyularına hakim olan DEAŞ, mazot ve gaz boru hatlarının pek çoğunu patlatarak imha etti. Suriye'nin petrol ve mazot kaynağının büyük bir bölümü Humus ve Deyr-ez Zor'da bulunuyordu. Ancak rejimin bu bölgeleri kaybetmesi Şam ve Lazkiye'de büyük krize neden oldu. Geçtiğimiz yıl İdlip'te mazot olmadığı için Türkiye'den yardım isteyen muhaliflerle dalga geçen rejim yanlıları, bu sene aynı duruma düştü. Esed rejiminin hakim olduğu bölgede mazot, gaz ve buğday stokları tükendi. Rejim, Rusya'dan acil buğday istedi.

EKMEĞİN FİYATI UÇTU

Hama, Şam, Lazkiye ve Halep'te yüzlerce insan araçlarıyla mazot kuyruğu oluştururken, stokların bitmesi ise an meselesi. Halep'te ekmeğin fiyatı 200 Suriye lirası olurken Hama'da ise soğuk kış şartlarına rağmen halka 12 saatte bir elektirik veriliyor.

Yenişafak

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