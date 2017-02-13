13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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MHP'den net açıklama! Taban ne diyecek?

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, anayasa ve sistem değişikliği referandumuna ‘hayır’ diyenlerin ‘MHP ikiye bölündü’ goygoyuna böyle cevap verdi.
MHP'den net açıklama! Taban ne diyecek?
MHP'den net açıklama! Taban ne diyecek? MHP'den net açıklama! Taban ne diyecek? MHP'den net açıklama! Taban ne diyecek?

Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulu'nundan yapılan açıklama ile Türkiye'nin 16 Nisan'da referanduma gideceği kesinleşti.

Bu kararın alınmasında kilidi açan parti hiç şüphesiz MHPoldu. MHP yönetiminin bu kararı almasının ardından içeriden ve dışarıdan çeşitli saldırılar başladı. MHP tabanında kafa karıştırmaya yönelik bu saldırılar referandum sonucunu etkileyebilir mi? Bu kritik sorunun cevabını Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a konuşan MHP'den Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın verdi.

Referandum konusunda yapılan eleştirilerin kiminin maksatlı kiminin ise bilgisizce olduğunu belirten Yalçın "Hayırcı zümrenin başını CHP çekiyor. CHP'nin sıkıntısı şu: Ana muhalefet partisinin Türkiye'de %25-26 civarında oyu var. Merkez sağın ve milliyetçi-muhafazakâr kesimin oyları %75 civarında. Bu rakamlar gösteriyor ki yeni sistem referandumda onaylanır ve 2019'dan itibaren cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi hayata geçerse CHP'nin aday gösterdiği bir ismin cumhurbaşkanı seçilme şansı hemen hemen hiç olmayacak. Zaten öteden beri halkın değerleriyle kavga etmekten geniş bir seçmen tabanına ulaşma imkânını kaybetmiş olan CHP, millet tarafından sonsuza kadar cezalandırılmış olacak. Bunu bildikleri için feveran ediyorlar. CHP Lideri Sayın Kılıçdaroğlu, bunun içindir ki yeni yönetim modeli referandumda kabul edilirse Türkiye için felaket olur diyor. Oysa yeni model hayata geçirse asıl felaketi CHP yaşayacak." dedi.

Referandum süresince MHP'nin aktif olacağını açıklayan Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü"MHP savunduğu fikirlerin ve ilkelerinin arkasında duracaktır. Evet diyeceğimizi ilan ettiğimize göre gidip meydanlarda aynı tutumu sürdüreceğiz. Şu anda da Konya'da referandum çalışmaları hakkında planlamalar yapıyoruz."

MHP içinde 'Hayır' diyecek isimlerin olduğu iddiasına Yalçın "Şimdiye kadar referandum ve seçim sonuçlarıyla ilgili isabetli sonuçlara ulaşan kamuoyu araştırma şirketlerinin anketleri; MHP seçmeninin, ekseriyetle evet deme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bununla beraber MHP tabanında müzmin muhalefetin etkisinde kalmış mahdut çevrelerden Anayasa değişikliğine hayır oyları gelebilir. Bunlar, MHP seçmeninin genel temayülünü değiştirmeyecek ve MHP tabanının büyük çoğunluğu evet yönünde oy kullanacaktır. Kararsızları ise biz miting, toplantı ve propaganda çalışmalarımızla ikna edeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

 MHP İÇİNDEKİ MUHALİFLERİN HAYIR ÇALIŞMASI ETKİLİ OLUR MU?

MHP'den ihraç edilen küçük bir güruhun hayır cephesinde yer almasını fazla önemsemiyorum. Müzmin muhalefetin hayır yanlısı terör örgütleriyle aynı safta olması, bu cephenin ne kadar kötü niyetli ve garezkâr olduğunun delili. Bu tablo onlara milletimizin itibar etmeyeceğinin de göstergesi. MHP tabanı ve milletimiz ihaneti unutmaz ve affetmez. Müzmin muhalefettekiler, inandıkları veya tutarlı bir görüşe sahip oldukları için değil, MHP evet dediği için hayır demeyi yeğliyorlar. Bunların yakalandığı illet belli… MHP ne derse tersini yapıyorlar. Geçmişte cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle ilgili referandumda MHP hayır kampanyası yürütünce bu cephe evet propagandasına girişmişti. Müzminlerin MHP tabanında etkileri yok. Bakmayın bunların çıkardığı kuru gürültüye… Kampanyaları, bahçemizdeki ağacın dalına konmuş birkaç karganın hep bir ağızdan ötmesine benziyor. MHP camiası hepsini kovalar.

MHP TABANI BİZE GÜVENSİN

Kararsız MHP seçmenine de mesaj vererek MHP tabanı bize güvensin Yalçın "MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; dürüstlüğü, ilkeli ve onurlu duruşu, vatan sevgisi, ihanete asla prim vermemesi, devlet adamlığı tecrübesiyle yüksek karakterini, seciyesini ve ahlakını çoktan ispat etmiş bir liderdir. Kararsız seçmene sizin aracılığınızla sesleniyorum: Sayın Devlet Bahçeli'nin; Türk milletinin bekasını tehlikeye sokacak bir sürecin içinde yer almayacağını, Anayasa değişikliğine evet demekte mutlaka makul bir gerekçesi ve haklı bir endişesi olduğunu düşünün. Partimiz aleyhindeki maksatlı propagandalara kulak asmayın. MHP'nin neden Anayasa değişikliğine evet dediğini anlamaya çalışın. Önümüzdeki günlerde MHP sözcülerinin bu konuda söyleyeceklerine kulak verin. Ve bize güvenin." açıklamasında bulundu.

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