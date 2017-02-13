13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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DEAŞ'ın tünelleri ve bombalı aracı görüntülendi

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terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriye'nin El Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, teröristler tarafından etkin olarak kullanılan çok sayıda tünel imha edildi.
DEAŞ'ın tünelleri ve bombalı aracı görüntülendi
DEAŞ'ın tünelleri ve bombalı aracı görüntülendi DEAŞ'ın tünelleri ve bombalı aracı görüntülendi DEAŞ'ın tünelleri ve bombalı aracı görüntülendi

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları, teröristlerin yoğun şekilde kullandığı bazı tünelleri bombaladı. 

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15 YIL ÖNCE ARAZİLERE SU TAŞIMAK İÇİN YAPILMIŞ

Fırat Nehri'nin suyunu tarım arazilerine taşımak için yaklaşık 15 yıl önce oluşturulan tünellerin imha edilmesiyle hareket kabiliyeti azalan terör örgütü DEAŞ'ın, büyük zarar gördüğü kaydedildi. 

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ÖSO üyeleri ele geçirilen DEAŞ tünelleri ve DEAŞ'a ait zırh kaplanmış bombalı aracın görüntüsünü paylaştı. 

Ele geçirilen hastane tepesi bölgesinde yapılan aramalar neticesinde devasa bir tünel bulundu. Hastanenin alt kısmında bulunan ve aşağı şehir merkezine doğru uzayan devasa tünelin canlı bombaların geçişinde kullanıldığı iddia ediliyor. TSK, El Bab’da stratejik öneme sahip tepelerin TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiğini duyurmuştu.

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