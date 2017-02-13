13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Adana'da Öcalan alarmı: Gözaltına alındılar!

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına aldı.
Adana'da Öcalan alarmı: Gözaltına alındılar!
Adana'da Öcalan alarmı: Gözaltına alındılar! Adana'da Öcalan alarmı: Gözaltına alındılar! Adana'da Öcalan alarmı: Gözaltına alındılar!

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 16 Şubat 1999 tarihinde yakalanışının 18'inci yıldönümü öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde örgütün üniversite yapılanması, siyasi kanadı ve mahallesi komisyonlarına yönelik operasyon düzenlendi.

 Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekiplerince 30 adrese eş zamanlı düzenenlenen operasyona diğer şubeler de destek verdi. Özel Harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapıları kırarak girdiği operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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