13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:54Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 6°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,269 -0.36
  • Dolar: 3,6946 0.34
  • Euro: 3,9274 0.09

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş: Bahçeli bir sabah kalkıp...

»
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş: Bahçeli bir sabah kalkıp...
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş: Bahçeli bir sabah kalkıp... Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş: Bahçeli bir sabah kalkıp... Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş: Bahçeli bir sabah kalkıp...

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, anayasa değişikliği  referandumuyla ilgili, "Ele güvenen yarı yolda kalır. Her zaman olduğu gibi AK  Parti teşkilatları kendi sorumluluğunu alacak, kendi üstlendiği meseleyi bilecek,  iyi anlayacak, vatandaşa da iyi anlatacak. Neticeyi de Allah'ın izniyle alacağız.  Önce Allah'a sonra da kendimize güveneceğiz. Yani başkasına güvenmek yok."  değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa değişikliği yapabilecek sayıda milletvekiline sahip olunmaması  nedeniyle cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin düzenlemenin ilk başta AK Parti'nin  gündeminde olmadığını belirten Türkeş, şöyle konuştu:

'BAHÇELİ BİR SABAH KALKIP...'

"Niye? Çünkü partimizin mevcut milletvekili sayısıyla bunun  olmayacağını biliyorduk. Öbür partilerin hepsi de 'hayır' diyor. Onların 'hayır'  dediği yerde biz bunu yapamayacağımızı biliyorduk. Ama saygıdeğer Bahçeli bir  sabah kalkıp, 'Hele bir getirin şu sizin şeyi de şu arada onu bir çıkartalım.  Sonra siz halka gidersiniz.' deyince… Bizim zaten istediğimiz buydu. Uygulamada  da sıkıntıları olan bir konu olduğu için bunları düzeltmek için bir fırsat  penceresi çıktı önümüze. Meclis'te iyi bir çalışma yaptık. Diğerleriyle ilgili  çok fazla şey söylemiyorum. Yani fikri olarak bunun karşısında alternatif yönetim  tarzı önerselerdi, bunu ciddiye alabilirdik ama engellemek, saat 2'de başlayan  Meclis'i akşam saat 8'de 10'da çalıştırmak, o yorgunluğun içinde stres yapmak,  ilkokul çocuğu yapsa yakıştıramayacağımız davranışlarla orada itişmek kakışmanın  dışında muhalefet bu sistemle ilgili veya farklı bir sistemle ilgili hiçbir şey  yapmadı. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Buna 'hayır' diyorlar. Madem öyle 'evet'ini  söyle. 'Böyle devam etsin' diyorlar, iyi de böyle problemler var. Baba ile oğul  olsa bir seçilmiş başbakan ve bir seçilmiş cumhurbaşkanının olduğu bu mevcut  sistemde illa ki bir şey çıkar." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş: Bahçeli bir sabah kalkıp...Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş: Bahçeli bir sabah kalkıp...Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
MHP'den net açıklama! Taban ne diyecek?MHP'den net açıklama! Taban ne diyecek?Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, anayasa ve sistem değişikliği referandumuna ‘hayır’ diyenlerin ‘MHP ikiye bölündü’ goygoyuna böyle cevap verdi.
Meral Akşener'den iddialı referandum tahminiMeral Akşener'den iddialı referandum tahminiCHP ve HDP gibi "hayır" için çalışmaya başlayan Meral Akşener, sandıktan yüzde 56 oranında "hayır" çıkacağını söyledi.
MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladıMHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladıMHP lideri Bahçeli'nin başkanlığında yapılan genel merkez yönetim organları ve vekillerinin katıldığı toplantıda referandum konuşulacak..
Ak Parti'den referandum çıkışı! HDP'lilerin yarısı..Ak Parti'den referandum çıkışı! HDP'lilerin yarısı..Anayasa referandumunda HDP tabanının yarıdan fazlasının ‘Evet’ diyeceğini vurgulayan Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, ‘Yeni sistem Kürt meselesinde rüzgâr estirir’ dedi.
Erdoğan, referandum öncesi yeni sistemi anlattıErdoğan, referandum öncesi yeni sistemi anlattıCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda konuştu.
  • Başbakan Yıldırım çok sinirlendi: Ey Kemal bey...11 Şubat 2017 Cumartesi 12:56
  • YSK referandum tarihini ilan edecek11 Şubat 2017 Cumartesi 11:47
  • Başbakan Yıldırım net konuştu: Kimse cimrilik göstermesin11 Şubat 2017 Cumartesi 08:00
  • CHP'den şaşırtan öneri!z11 Şubat 2017 Cumartesi 02:31
  • Başbakan'ı kızdıran sözler: Hadi oradan!10 Şubat 2017 Cuma 15:30
  • Referandum 16 Nisan'da yapılacak10 Şubat 2017 Cuma 12:43
  • Erdoğan anayasa değişiklik teklifini onayladı10 Şubat 2017 Cuma 12:31
  • Bahçeli'den çok konuşulacak açıklamalar10 Şubat 2017 Cuma 11:53
  • Elif Doğan Türkmen, Zana'nın odasına talip oldu10 Şubat 2017 Cuma 09:18
  • İşte AK Parti'nin sahaya ineceği tarih10 Şubat 2017 Cuma 08:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri