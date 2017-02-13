Zaman çalışanı "TSK abisi" çıktı

FETÖ'nün uyuyan hücrelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın FETÖ'nün TSK'daki uyuyan hücreleriyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık aralarında 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen Kurmay Albay'larında yer aldığı 41'i tutuklu 45 şüpheliyle ilgili iddianame hazırladı. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianamede FETÖ'nün asker yapılanmasının denetimini yapmakla görevli "Murakıp" Hasan Pakır, Vali yardımcısı Şaban Erdoğan'ın arasında yer aldığı 7 şüpheliye 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüphelilere 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan şüphelilerin 'kripto, uyuyan hücre' olarak darbenin başarısız olması halinde TSK içinde gizlendiklerine değinildi.

KURMAY ALBAYLARIN İSİMLERİNİ VERDİ

Soruşturma kapsamında örgütün ABD'nin Colorado eyaleti imamlığını yapan Hasan Polat ifade vermişti. Polat ifadesinde bir kısmı kurmay olmak üzere Albay rütbesinde görev yapan 24 şüphelinin ismini savcılıkla paylaştı. Bu şüpheliler arasındaki kurmay Albay'lardan bir kısmının 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olunması halinde görevlendirme listesinde isimlerine rastlanmadıkları tespit edildi.

UYUYAN HÜCRELER GİZLENDİ

FETÖ'nün darbeye katılmayan üyelerinin tasfiyesinin engellenmesini amaçladığı vurgulanan iddianamede, şüphelilerin 'Kripto, uyuyan hücre' diye tabir olunan örgüt üyesi olarak darbe girişiminin bir benzerinde görev almak için gizlendiklerine değinildi.

ASKER ABİSİYDİ ZAMAN'A GRAFİKER OLDU

Savcılık MİT TIR'ları soruşturmasında şüpheli olan dönemin Jandarma Hamza Celepoğlu'nun Kurmay Başkanı Yarbay Burçin Büyükikiz'in İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'ndeyken sorumlu olan abisinin Alparslan İmrekoğlu isimli şahıs olduğunu belirledi. Örgütün sivil kanadında yer alan Ali Babür Boysal'ın Balıkesir'deki Astsubay hazırlama okuluna giren askeri öğrencilerden sorumlu olan şahıs olduğu tespit edilirken, Boysal'ın kayyum atanana kadar örgütün gazetesi Zaman'da grafiker olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

14 SİVİL'DEN BYLOCK ÇIKTI

Aralarında Yarbay Burçin Büyükikiz'in abiliğini yapan Alparslan İmrekoğlu'nun da aralarında bulunduğu 14 sivilin Bylock programı kullandığı tespit edildi. Adem Bağcı ve Mevlüt Keleş isimli sivil şüphelilerin ise eşleri üzerinden Bylock kullandıkları belirlendi.

EMNİYET ABİSİNDEN SKANDAL DARBE MESAJLARI

İddianamede savcılığın yürüttüğü başka bir soruşturmada ifade veren bir gizli tanığın ifadeleri de yer aldı. Gizli tanık, 'Levent' kod isimli emniyet personelinden sorumlu abinin 'Tango' programı üzerinden 15 Temmuz gecesi attığı mesajları savcılığa teslim etti. Skandal darbe mesajlarında Levent kod isimli emniyetten sorumlu abinin, muvazzaf ve emekli olan personelin Genelkurmay'a, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve kritik noktalara giderek direnenleri indirme talimatı verdiği ifade ediliyor.

'DİRENEN HERKESİ İNDİRİN'

Skandal talimatlar şu şekilde iddianamede yer aldı: “Değerli abiler, şu an askerler yönetime müdahale etmeye başladı. Herkes işini gücünü bıraksın. Direnmesinler. Direnen emniyet güçlerinin direncini kırsınlar arkadaşlar. Özellikle Özel Hareket'ta ve Çevik Kuvvettekiler askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın. Herkes Genelkurmay'a gitsin. Devreler birbiriyle bağlantı kursun. Zincir kursunlar, haberdar olmayan kalmasın. Ankara'da muvazzaf ve emekli olan kim varsa Genelkurmay'a, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Ankara Emniyet'e KOM, TEM ve Yıldız'ın önüne giderek direnen herkesi indirsin. Kimse evinde durmasın duran vebaldedir….."

BANK ASYA'YA DESTEK OCAK'TA TAVAN YAPTI

İddianamede ayrıca Bank Asya'ya 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra ne kadar para yatırıldığı da yer aldı. buna göre örgüt üyeleri 1 Aralık 2013- 30 Haziran 2014 tarihleri arasında bankada 334 bin 123 hesap açıldığı belirlendi. En fazla hesabın açıldığı ay ise 6 bin 69'la Ocak 2014 oldu.

Yenişafak