13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı! Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda..

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İçişleri Bakanlığı son bir haftada düzenlenen 250 terör operasyonunda 520 kişinin gözaltına alındığını ve 26 kişinini tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı! Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda..
İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı! Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda.. İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı! Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda.. İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı! Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda..

Bakanlık operasyonlarda 9 teröristin ise öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı devam eden operasyonlara ilişkin bir haftalık bilançoyu açıkladı.

Yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 250 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 520 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 26 kişi tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 45 kişi gözaltına alındığı belirtildi. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında da 792 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 147'sinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

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