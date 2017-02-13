Olcay: İyi futbolcu olmasam Terim çağırır mı?

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a giderken en ufak bir endişe duymadığını vurgulayan Olcay, "Ben kendini kanıtlamış bir futbolcuyum. Futbolumun kalitesi belli. 30'a yakın milli maç oynamışım. Fatih Terim Hoca her kampa beni çağırıyor. İyi futbolcu olmasam çağırır mı? Trabzonspor'a gelirken içimde en ufak endişe ya da tedirginlik yoktu. Kendime güveniyorum. Beşiktaş'ta başardıklarımı burada da başaracağıma inanıyorum" dedi.

BAŞARININ SIRRI ÖZGÜVEN

Trabzonspor'daki başarısının sırrını 'özgüven' kelimesiyle tanımlayan tecrübeli futbolcu, "Hata yapsam da oyundan çıkma korkusu yok. Takımın en tecrübelisi benim. Burada özgüvenimi yeniden kazandım ve bu da beni başarıya taşıdı" ifadesini kullandı.

ASIL HEDEFLER GELECEK SEZON

Olcay Şahan, "Bu sezon için hedefiniz ne?" sorusu üzerine, "Bu sene için net bir hedef yok. Ligde gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Biz asıl gelecek sezonu düşünüyoruz. Gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız" dedi.

BEŞİKTAŞ İÇİN 2 HAFTA ÇOK KRİTİK

Eski takımı Beşiktaş'ı da değerlendiren Olcay Şahan, "Beşiktaş 2 haftalık çok zorlu bir dönemden geçecek. Bu 2 haftayı kayıpsız atlatırsa hedeflerine ulaşma yolunda önemli adım atarlar" diye konuştu.

OLCAY TAKIMA POZİTİF ENERJİ VERDİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Olcay Şahan'a övgüler yağdırdı. Saral, "Olcay kısa sürede takıma, şehre uyum sağladı. Trabzonspor ile dokusu, arzusu, azmi, hırsı örtüştü. Camianın beklentilerini biliyor. Hırsıyla, takıma pozitif enerji verdi. Biz onun daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

EN ŞAHANE ARA TRANSFER

Bordo mavili takım, Olcay Şahan'ın forma giydiği 6 maçta da rakiplerine kaybetmedi; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı...

Osmanlıspor deplasmanında Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Olcay Şahan, devre arası geldiği yeni takımına şimdiden önemli katkı sağladı.

Ligin ikinci bölümünde art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılarak 5 sezon sonra bu başarıyı gösteren bordo mavililerde, ara transferde Beşiktaş'tan 200 bin Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli oyuncu, istikrarının yanı sıra attığı gol ve yaptığı asistlerle beğeni topladı.

1 GOL, 2 ASİST

Bordo mavili futbolcu, ligde 1 gol ve 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 asist yaparak skora katkı verdi. Osmanlıspor maçında Trabzonspor formasıyla ilk golünü atan Olcay Şahan, 4-0'lık Gaziantepspor maçında 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçında da takımının tek golünün asistini yaptı.

Olcay, 6 maçta toplam 518 dakika forma giyerek takımda en fazla sahada en fazla kalan isim oldu.