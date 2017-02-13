13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:54Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 87.769 0.34
  • Altın: 146,343 -0.31
  • Dolar: 3,6942 0.15
  • Euro: 3,9319 0.13

Olcay: İyi futbolcu olmasam Terim çağırır mı?

»
Olcay: İyi futbolcu olmasam Terim çağırır mı?
Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan önemli açıklamalarda bulundu.
Olcay: İyi futbolcu olmasam Terim çağırır mı? Olcay: İyi futbolcu olmasam Terim çağırır mı? Olcay: İyi futbolcu olmasam Terim çağırır mı?

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a giderken en ufak bir endişe duymadığını vurgulayan Olcay, "Ben kendini kanıtlamış bir futbolcuyum. Futbolumun kalitesi belli. 30'a yakın milli maç oynamışım. Fatih Terim Hoca her kampa beni çağırıyor. İyi futbolcu olmasam çağırır mı? Trabzonspor'a gelirken içimde en ufak endişe ya da tedirginlik yoktu. Kendime güveniyorum. Beşiktaş'ta başardıklarımı burada da başaracağıma inanıyorum" dedi.

BAŞARININ SIRRI ÖZGÜVEN

Trabzonspor'daki başarısının sırrını 'özgüven' kelimesiyle tanımlayan tecrübeli futbolcu, "Hata yapsam da oyundan çıkma korkusu yok. Takımın en tecrübelisi benim. Burada özgüvenimi yeniden kazandım ve bu da beni başarıya taşıdı" ifadesini kullandı.

ASIL HEDEFLER GELECEK SEZON

Olcay Şahan, "Bu sezon için hedefiniz ne?" sorusu üzerine, "Bu sene için net bir hedef yok. Ligde gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Biz asıl gelecek sezonu düşünüyoruz. Gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız" dedi.

BEŞİKTAŞ İÇİN 2 HAFTA ÇOK KRİTİK

Eski takımı Beşiktaş'ı da değerlendiren Olcay Şahan, "Beşiktaş 2 haftalık çok zorlu bir dönemden geçecek. Bu 2 haftayı kayıpsız atlatırsa hedeflerine ulaşma yolunda önemli adım atarlar" diye konuştu.

OLCAY TAKIMA POZİTİF ENERJİ VERDİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Olcay Şahan'a övgüler yağdırdı. Saral, "Olcay kısa sürede takıma, şehre uyum sağladı. Trabzonspor ile dokusu, arzusu, azmi, hırsı örtüştü. Camianın beklentilerini biliyor. Hırsıyla, takıma pozitif enerji verdi. Biz onun daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

EN ŞAHANE ARA TRANSFER

Bordo mavili takım, Olcay Şahan'ın forma giydiği 6 maçta da rakiplerine kaybetmedi; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı...

Osmanlıspor deplasmanında Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Olcay Şahan, devre arası geldiği yeni takımına şimdiden önemli katkı sağladı.

Ligin ikinci bölümünde art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılarak 5 sezon sonra bu başarıyı gösteren bordo mavililerde, ara transferde Beşiktaş'tan 200 bin Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli oyuncu, istikrarının yanı sıra attığı gol ve yaptığı asistlerle beğeni topladı.

1 GOL, 2 ASİST

Bordo mavili futbolcu, ligde 1 gol ve 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 asist yaparak skora katkı verdi. Osmanlıspor maçında Trabzonspor formasıyla ilk golünü atan Olcay Şahan, 4-0'lık Gaziantepspor maçında 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçında da takımının tek golünün asistini yaptı.

Olcay, 6 maçta toplam 518 dakika forma giyerek takımda en fazla sahada en fazla kalan isim oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Penaltıdan sonra her şey çığırından çıktı!''Penaltıdan sonra her şey çığırından çıktı!'Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Çalımbay isyan etti! 'Yazık günah'Çalımbay isyan etti! 'Yazık günah'Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Erman Toroğlu G.Saray'ı bombaladı!Erman Toroğlu G.Saray'ı bombaladı!Erman Toroğlu, Galatasaray - Kayserispor maçını devre arasında A Spor'da yorumlarken, ilk yarıda 2 gol yiyen Galatasaray'ı topa tuttu.
Alpay Özalan ile yollar ayrıldı!Alpay Özalan ile yollar ayrıldı!Eskişehirspor teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayırdı.
Riekerink: Büyük fırsat teptikRiekerink: Büyük fırsat teptikKayserispor’a mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Kayserispor karşısında mağlup olarak zirve yarışında büyük bir fırsat teptiklerini söyledi.
Arena'da 91. dakikada çıldırtan kararArena'da 91. dakikada çıldırtan kararHüseyin Göçek, Galatasaray - Kayserispor maçında Lukas Podolski'nin golünü iptal etti. Galatasaraylılar bu karara tepki gösterdi.
  • Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a tepki!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:05
  • Sergen Yalçın, tarih yazmaya başladı!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:04
  • Kritik maç öncesi Şenol Güneş'ten sürpriz karar!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:03
  • Olcay: İyi futbolcu olmasam Terim çağırır mı?13 Şubat 2017 Pazartesi 10:59
  • Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı!13 Şubat 2017 Pazartesi 10:58
  • Canlı yayında görülmemiş protesto!13 Şubat 2017 Pazartesi 07:50
  • Fenerbahçe sonunu getiremedi!12 Şubat 2017 Pazar 01:34
  • Susic ilk maçında farka koştu!12 Şubat 2017 Pazar 01:32
  • Tosic'e bir ceza daha! Açıklandı12 Şubat 2017 Pazar 01:31
  • Cavcav'sız "Gençler"in yüzü gülmüyor12 Şubat 2017 Pazar 01:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri